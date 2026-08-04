Τσιτσιπάς: «Σε προσγειώνει η εμπειρία των προκριματικών» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήγε στο στούντιο του Tennis Channel μετά τη νίκη του επί του Μάρτιν Νταμ και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του, υπογραμμίζοντας ότι ανακτά σταδιακά την αυτοπεποίθησή του μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του τραυματισμού στη μέση.

.Ο 27χρονος τενίστας μίλησα αρχικά για την πρώτη ever νίκη του στο Μόντρεαλ. «Είναι τρελό. Πραγματικά τρελό. Έχω παίξει τελικό στο τουρνουά, αλλά δεν είχα καταφέρει ποτέ να πετύχω νίκη στο Μόντρεαλ. Τελικά, τα κατάφερα. Νομίζω ότι πλέον έχω τουλάχιστον μία νίκη σε όλα τα τουρνουά Masters 1000, οπότε δεν μπορώ να παραπονεθώ!».

Αναφέρθηκε και στην απόδοσή του στο ματς με τον Νταμ: «Αυτό που με χαροποίησε περισσότερο σήμερα ήταν ότι το "serve plus one" λειτούργησε εξαιρετικά. Κατάφερα να κυριαρχήσω σε αυτό το κομμάτι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Βρέθηκα πίσω με μπρέικ στο δεύτερο σετ, αλλά επέστρεψα, πέτυχα διαδοχικά μπρέικ και ένιωσα ότι απέκτησα τον έλεγχο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα».

Για τις επιστροφές του είπε: «Προσπαθούσα να διαβάσω τον αέρα, γιατί στο κεντρικό γήπεδο φυσούσε αρκετά, ιδιαίτερα από την πλευρά όπου καθόταν η ομάδα μου. Από εκεί ένιωθα ότι ο άνεμος ήταν πιο δυνατός, οπότε το σερβίς του αποκτούσε λίγη περισσότερη ταχύτητα και δύναμη. Γι' αυτό προσπαθούσα να στέκομαι λίγο πιο πίσω, ώστε να κερδίζω λίγο περισσότερο χρόνο αντίδρασης. Από την άλλη πλευρά του γηπέδου, όμως, ένιωθα ότι μπορούσα να πλησιάζω περισσότερο στη βασική γραμμή και να παίρνω την μπάλα νωρίτερα. Έδωσα μεγάλη προσοχή στον άνεμο, γιατί με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα πόσο μακριά έπρεπε να βρίσκομαι από την μπάλα. Αυτό με βοήθησε να βάζω πολλές επιστροφές μέσα στο γήπεδο και να ξεκινώ τους πόντους από τη βασική γραμμή».

«Η μέση επηρέασε την κατάταξή μου»

Ο Στέφανος χρειάστηκε να περάσει από προκριματικά για να μπει στο κυρίως ταμπλό και είναι κάτι που αντιμετωπίζει με ρεαλισμό. «Απίστευτο. Προσπαθούσα να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξα προκριματικά σε Masters 1000. Νομίζω πως ίσως ήταν πριν από χρόνια στο Μόντε Κάρλο. Αυτή είναι η τελευταία φορά που θυμάμαι. Έχω διανύσει μεγάλη διαδρομή από τότε. Μάλιστα, σκεφτόμουν πώς βρέθηκα ξανά να παίζω προκριματικά σε Masters 1000. Και η απάντηση είναι προφανής: η μέση μου. Το πρόβλημα που είχα πέρυσι με κράτησε εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες προς το τέλος της χρονιάς. Υπήρχαν συνεχείς διακυμάνσεις στο αν μπορούσα να αγωνιστώ ή όχι. Αυτό, φυσικά, επηρέασε την κατάταξή μου και με οδήγησε στο να χρειαστεί να περάσω από τα προκριματικά αυτή την εβδομάδα».

Και πρόσθεσε: «Είναι μια εμπειρία που σε προσγειώνει. Πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν. Και το αποδέχομαι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πρέπει να βγω ξανά στο γήπεδο και να αποδείξω την αξία μου. Έτσι λειτουργεί η ζωή. Έτσι λειτουργεί και ο αθλητισμός. Αν δεν έχεις πλέον τα αποτελέσματα, πρέπει να τα ξανακερδίσεις. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου στα προκριματικά. Ήμουν έτοιμος να παλέψω, να δώσω τα πάντα για να τα καταφέρω και να βρω ξανά τη θέση μου στο άθλημα, εκεί όπου ένιωθα ότι ανήκα».

Ρωτήθηκε και για τον τίτλο που κατέκτησε στο Γκστάαντ πριν από μερικές εβδομάδες: «Το υψόμετρο βοήθησε λίγο, δεν θα πω ψέματα. Μου αρέσει να παίζω σε συνθήκες υψομέτρου. Δίνει περισσότερη δύναμη στα χτυπήματά μου. Το σερβίς μου αποκτά μεγαλύτερη ταχύτητα και γενικά νιώθω ότι όλο το παιχνίδι μου ενισχύεται.

Το topspin λειτουργεί εξαιρετικά όταν καταφέρνεις να δώσεις βάθος και ταχύτητα στην μπάλα. Μου αρέσει να χτίζω τον πόντο με το "serve plus one" και αυτό δουλεύει ακόμη καλύτερα σε συνθήκες υψομέτρου. Η μπάλα αναπηδά πολύ περισσότερο και γίνεται πιο δύσκολη για τον αντίπαλο. Σε κάθε αγώνα που έδινα, η αυτοπεποίθησή μου μεγάλωνε. Προπονούμουν περισσότερο, ένιωθα όλο και καλύτερα το παιχνίδι μου και αυτά τα βαριά topspin με βοήθησαν πάρα πολύ εκείνη την εβδομάδα».

«Νιώθω παίκτης του Top 50»

Ρεαλιστικά μίλησε και όταν ρωτήθηκε για το ranking του «Ναι, στο μυαλό μου νιώθω παίκτης του Top 50, για να είμαι ακριβής και ειλικρινής. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από αυτό. Και γιατί λέω ούτε λιγότερο; Γιατί πρέπει ακόμη να αποδείξω την αξία μου απέναντι σε παίκτες που βρίσκονται χαμηλότερα από εμένα στην κατάταξη, ώστε να δείξω ότι μπορώ να ανέβω ξανά ακόμη πιο ψηλά. Έτσι το βλέπω. Νιώθω ότι είμαι παίκτης του Top 50. Η κατάταξη δεν λέει ποτέ ψέματα. Πάντα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Οπότε πρέπει να συνεχίσω να αποδεικνύω την αξία μου, να μπαίνω στο γήπεδο και να κάνω όσα ξέρω ότι μπορώ να κάνω, όσα έχω κάνει στο παρελθόν όταν έπαιζα το καλύτερό μου τένις. Θέλω να επιστρέψω σε αυτή τη νοοτροπία, ότι μπορώ να γίνω καλύτερος, να πετύχω περισσότερα και να παίξω ξανά εξαιρετικό τένις».

Σχολίασε, τέλος, τον επόμενο αγώνα του στο Μόντρεαλ, κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα. «Χρειάζομαι δύσκολες μάχες. Χρειάζομαι απαιτητικούς αγώνες. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Ζοάο. Είναι εξαιρετικός μαχητής μέσα στο γήπεδο. Είναι από εκείνους τους παίκτες που διαθέτουν πολύ δυνατά χτυπήματα, αλλά ταυτόχρονα είναι και πραγματικοί εργάτες. Θα παλέψει για κάθε πόντο, θα μείνει στο γήπεδο και δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο του. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που κάνει εξαιρετικά καλά και είναι ένας από τους λόγους που βρίσκεται ήδη τόσο ψηλά. Πέρυσι δώσαμε μια φοβερή μάχη στο Davis Cup στην Αθήνα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα προσπαθήσω να μάθω από τα λάθη που έκανα τότε, να μπω στο γήπεδο με περισσότερη αυτοπεποίθηση και να εξελίσσω το παιχνίδι μου σε κάθε αγώνα. Πιστεύω ότι κάθε ματς είναι μια νέα ευκαιρία να προσαρμόσεις ή να βελτιώσεις κάτι που ίσως δεν λειτούργησε στον προηγούμενο αγώνα».