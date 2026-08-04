Μάξιμα Ρόμα: Τα ηνία στον Ματέο Κοτέλι - Πήρε και τον Μίρο Μπιλάν

Σε νέα εποχή μπαίνει πλέον η Μάξιμα Ρόμα, η οποία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup.
Η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς ανακοίνωσε πως τα δίνει τα «κλειδιά» στον Ματέο Κοτέλι. Ο Ιταλός τεχνικός μετά από την επιτυχημένη του θητεία στην Μπρέσια την προηγούμενη σεζόν, αναλαμβάνει το νέο πρότζεκτ της ομάδας της Ρώμης. Ο Κοτέλι υπήρξε ασίσταντ κόουτς στην Μπρέσια από το 2021 και το 2025 ανέλαβε πρώτος προπονητής.
Εκτός από τον Κοτέλι, η Μάξιμα Ρόμα επιβεβαίωσε ότι στο ρόστερ της για τη νέα σεζόν θα είναι ο Μίρο Μπίλαν. Ο Κροάτης σέντερ, που έχει παίξει και στο Περιστέρι, αγωνίστηκε στην Μπρέσια την τελευταία τριετία και πλέον μετακομίζει κι εκείνος στη Ρώμη για να αγωνιστεί στη Μάξιμα.