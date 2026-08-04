Μάξιμα Ρόμα: Τα ηνία στον Ματέο Κοτέλι - Πήρε και τον Μίρο Μπιλάν

Η Μάξιμα Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς έδωσε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας στον Ματέο Κοτέλι, ενώ έκανε δικό της και τον πρώην παίκτη του Περιστερίου, Μίρο Μπιλάν.

Σε νέα εποχή μπαίνει πλέον η Μάξιμα Ρόμα, η οποία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup.

Η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς ανακοίνωσε πως τα δίνει τα «κλειδιά» στον Ματέο Κοτέλι. Ο Ιταλός τεχνικός μετά από την επιτυχημένη του θητεία στην Μπρέσια την προηγούμενη σεζόν, αναλαμβάνει το νέο πρότζεκτ της ομάδας της Ρώμης. Ο Κοτέλι υπήρξε ασίσταντ κόουτς στην Μπρέσια από το 2021 και το 2025 ανέλαβε πρώτος προπονητής.

Εκτός από τον Κοτέλι, η Μάξιμα Ρόμα επιβεβαίωσε ότι στο ρόστερ της για τη νέα σεζόν θα είναι ο Μίρο Μπίλαν. Ο Κροάτης σέντερ, που έχει παίξει και στο Περιστέρι, αγωνίστηκε στην Μπρέσια την τελευταία τριετία και πλέον μετακομίζει κι εκείνος στη Ρώμη για να αγωνιστεί στη Μάξιμα.