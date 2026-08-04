Η Μονακό θέλει να μείνει ζωντανή: Έκανε προσφυγή διεκδικώντας τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα

Η Μονακό συνεχίζει την προσπάθεια να συμμετάσχει στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της γαλλικής ομοσπονδίας να μην επιτρέψει στη Μονακό να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν λόγω οικονομικών προβλημάτων, η ομάδα του Πριγκηπάτου, είχε ενημερώσει πως θα έκανε προσφυγή.

Όπερ και εγένετο. Η Μονακό προχώρησε σε προσφυγή στα αρμόδια όργανα ζητώντας να ενεργοποιηθεί η διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης και να εξεταστεί εκ νέου ο φάκελός της.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Μετά την απόφαση του Εφετείου της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB), η Μονακό προσφεύγει στη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF), στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας (CNOSF), ζητώντας την επανεξέταση της συμμετοχής του Συλλόγου στο πρωτάθλημα Betclic ÉLITE 2026/27.

Ο Σύλλογος παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στην διερεύνηση όλων των νομικών οδών που είναι διαθέσιμες βάσει του γαλλικού αθλητικού δικαίου, συνεχίζοντας παράλληλα τη διαδικασία αναδιάρθρωσής του σε στενή συνεργασία με τους θεσμικούς εταίρους του».