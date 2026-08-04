Ο Ντουράντ συνέκρινε τους Σίξερς με τους… δικούς του Ουόριορς

Ο Κέβιν Ντουράντ σε δηλώσεις του συνέκρινε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς κατάφεραν να διαμορφώσουν ένα τρομερό ρόστερ αυτό το καλοκαίρι, καθώς έκαναν δικούς τους τους Λεμπρόν Τζέιμς και Τζέιλεν Μπράουν.

Ο Κέβιν Ντουράντ βρέθηκε σε ένα event του USA Basketball και σύμφωνα με το «ESPN» συνέκρινε τους Σίξερς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

«Την τελευταία φορά που έβαλαν στην ίδια ομάδα τρεις παίκτες που έβαζαν από 20 πόντους κατά μέσο όρο, έλεγαν ότι ήταν άδικο. Αυτή ήταν η ομάδα των Ουόριορς στην οποία αγωνιζόμουν.

Οι Σίξερς έχουν τέσσερις παίκτες που σκοράρουν κατά μέσο όρο 25 πόντους ο καθένας. Οπότε, ναι, πιστεύω πως θα είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό σύνολο για να παρακολουθείς. Θα αξίζει σίγουρα να τους βλέπεις μέσω του NBA League Pass» ανέφερε.