Απόγευμα Τετάρτης ο Τσιτσιπάς με Φονσέκα, βράδυ η πρεμιέρα της Σάκκαρη

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα ριχτούν αύριο Τετάρτη (5/8) στη μάχη για την πρόκριση στον τρίτο γύρο του National Bank Open.

H αρχή θα γίνει με τον Στέφανο, που θα αναμετρηθεί με τον Ζοάο Φονσέκα στις 18.00 (Cosmote Sport 6), στον αγώνα που θα ανοίξει το πρόγραμμα στο κεντρικό court στο Μόντρεαλ.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί και πέρυσι στο Davis Cup στην Αθήνα, όπου ο 19χρονος Βραζιλιάνος είχε πάρει τη νίκη στα τρία σετ.

Ο νικητής θα παίξει στη φάση των «32» με Χουάν Μανουέλ Σερούντολο ή Κάσπερ Ρουντ.

Η Μαρία, από την πλευρά της, κάνει πρεμιέρα πρεμιέρα στο Τορόντο και θα βρει απέναντί της την Τουρκάλα Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο.52), την οποία έχει νικήσει δύο φορές σε τρία ματς.

Ο αγώνας αυτός θα αρχίσει περίπου στις 23.00 - 23.30 (Novasports 6), καθώς θα γίνει στο Court 1 μετά από Στίβενς-Λινέτ (19.30) και Γιόβιτς-Λινέτ.

Όποια παίκτρια περάσει στον τρίτο γύρο λογικά θα πέσει πάνω στην Κόκο Γκοφ, που θα αντιμετωπίσει την Κέιλα Ντέι.