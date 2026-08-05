Σεισμός 3,6 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

Ο σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 23:43.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (4/8), στις 23:43, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις ανατολικές ακτές της Αστυπάλαιας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 134,8 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 15 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 135 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

Πηγή: newsbomb.gr