«Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στον κόσμο, εκτός ΝΒΑ»!

Την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει το καλύτερο ρόστερ στον κόσμο, εκτός ΝΒΑ, εξέφρασε ο γνωστός Youtuber, ειδικός σε θέματα μπάσκετ, με το ψευδώνυμο "Chipoverseas".

Οι μεταγραφές που έκαναν οι «πράσινοι» με τους Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, έχουν προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως. Παράλληλα, με τη διατήρηση των Ναν και Χέις-Ντέιβις στο ρόστερ, έχουν φτιάξει ένα πολύ ισχυρό σύνολο που δείχνει να… τρομάζει.

Πάνω σε αυτό πάτησε ο "Chipoverseas", κάνοντας τη σχετική ανάλυση στο Tik Tok:

«Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε το καλύτερο ρόστερ στον κόσμο, εκτός ΝΒΑ. Είχε ήδη τον Κέντρικ Ναν, τον πρώην ΝΒΑer που σκόραρε 15 πόντους κατά μέσο όρο στη ρούκι σεζόν του. Ακόμα, απέκτησαν ένα από τα καλύτερα πόιντ γκαρντ, αν και δεν ήταν ελεύθερος. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος ήταν στη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν είχε την ευκαιρία να χτίσει μια σούπερ ομάδα Γάλλων παικτών, όμως τελικά αυτό το έκανε ο Παναθηναϊκός.

Τώρα θα έχει την εκρηκτικότητα, το τρίποντο και την ικανότητα της οργάνωσης του Φρανσίσκο. Τα πράγματα μπορεί να μη λειτούργησαν καλά με το δίδυμο Ναν - Σορτς, αλλά ο Φρανσίσκο σουτάρει πολύ καλά από το τρίποντο, μπορεί να ανοίγει το παιχνίδι για τους συμπαίκτες του.

Φανταστείτε τον τώρα με την επιρροή των Ναν, Γιαμπουσέλε, Χέις - Ντέιβις και τους υπόλοιπους παίκτες. Όταν έχεις τόσο ταλέντο στην ομάδα, χρειάζεσαι παίκτες που κυκλοφορούν την μπάλα, oύτως ώστε όλοι να έχουν επαφή. Ο Φρανσίσκο ήταν δεύτερος στις ασίστ την περασμένη σεζόν».