Συνεπής στο ραντεβού με Φονσέκα ο Τσιτσιπάς!

Στο ύψος του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νίκησε στα δύο σετ τον Μάρτιν Νταμ και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Μόντρεαλ (ATP 1000).

Σαφώς ανώτερος ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.53), επικράτησε του 22χρονου Αμερικανού (Νο.100) με 6-4, 6-4 σε 88 λεπτά και έχει αύριο (5/8) μεγάλο ραντεβού με τον Ζοάο Φονσέκα στη φάση των «64» της διοργάνωσης.

Ήταν μια αρκετά καλή μέρα για τον Στέφανο, που κατάφερε γρήγορα να διαβάσει το σερβίς του αριστερόχειρα αντιπάλου του και βρήκε πολλές λύσεις με το slice backhand του. Το είχε προαναγγείλει, άλλωστε, ο προπονητής του Τομά Περίν ότι αυτό θα μπει στο παιχνίδι του!

Το πρόσημο είναι θετικό, όμως αν θέλει να χτυπήσει τον αγώνα κόντρα στον 19χρονο Βραζιλιάνο (Νο.27), σίγουρα θα πρέπει να αποφύγει τα «φθηνά» λάθη που έκανε (ειδικά) στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Νταμ. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά θα μπορούσαν να του είχαν στοιχίσει...

Ο Στέφανος πίεσε το σερβίς του αντιπάλου του από το ξεκίνημα του ματς, όμως τελικά «χαμογέλασε» στην τρίτη ευκαιρία του στο 4-4, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να σερβίρει με επιτυχία για την κατάκτηση του πρώτου σετ.

Ο 27χρονος τενίστας χαλάρωσε κάπως στο δεύτερο σετ και βρέθηκε πίσω με 0-2, όμως... σοβαρεύτηκε, μείωσε τα αβίαστα και έφερε τα πάνω κάτω, περνώντας μπροστά με 5-2.

Ένα πολύ κακό service game «έδωσε» το μπρέικ στον Νταμ, αλλά ο Τσιτσιπάς ήταν πιο αποφασιστικός στο 5-4 και παρότι ο Νταμ προηγήθηκε με 0-30, έκλεισε τον αγώνα με τέσσερις σερί πόντους.

Και οι δύο παίκτες, θυμίζουμε, μπήκαν στο κυρίως ταμπλό μέσω προκριματικών, με τον Στεφ να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2018!