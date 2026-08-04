Στην κορυφή του power ranking της Euroleague ο Παναθηναϊκός: «Το φαινόμενο Ομπράντοβιτς»

Το πρώτο power ranking για τη σεζόν 2026-27 ανακοίνωσε η Euroleague, τοποθετώντας τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, τελευταία η Βιλερμπάν.

Χωρίς τα ρόστερ των ομάδων της διοργάνωσης να έχουν ολοκληρωθεί, η Euroleague προχώρησε στη δημοσίευση του πρώτου power ranking για τη νέα σεζόν. Με τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να έχουν σχηματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ τους, η διοργανώτρια αρχή τους έβαλε στις πρώτες θέσεις.

Οι «πράσινοι» των Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε, Μπάντιο, Μπόνγκα και Φαλ βρίσκονται στην κορυφή, με την Ευρωλίγκα να αποθεώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δεύτερος ο Ολυμπιακός και τελευταία η Βιλερμπάν που ξεκίνησε με υψηλές φιλοδοξίες, αλλά το πλάνο της έχει καταρρεύσει, χαρακτηρίζοντάς την ως ομάδα με πολλά ερωτηματικά.

Τι αναφέρει η EuroLeague για τους δύο «αιώνιους»

Παναθηναϊκός : “Το “φαινόμενο Ζέλικο Ομπράντοβιτς” βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν προστεθεί κι άλλοι αστέρες, με πιο πρόσφατη την προσθήκη του Σιλβέν Φρανσίσκο, και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μετατρέψει ένα ρόστερ από αστέρες σε νικητές, αυτός είναι ο προπονητής Ομπράντοβιτς“. Ολυμπιακός: “Αυτό ήταν αρκετά εύκολο. Οι κόκκινοι είναι οι κάτοχοι του τίτλου. Το μεγαλύτερο μέρος της βασικής πεντάδας της ομάδας επέστρεψε, ενώ πρόσθεσαν τον Γιάν Μοντέρο στη γραμμή των γκαρντ. Ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός υποψήφιος για τον τίτλο“.

Το πρώτο power ranking της σεζόν 2026-27