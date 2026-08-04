«Στα ραντάρ των Λέικερς ο Κλέι Τόμπσον»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic oι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τον Κλέι Τόμπσον

Με το μέλλον του Κλέι Τόμπσον στους Μάβερικς να παραμένει αβέβαιο, όλο και μεγαλώνουν οι μνηστήρες του ΝΒΑ για τον παίκτη. Το Ντάλας αναζητά την ευνοϊκότερη συμφωνία για τον με άλλη ομάδα έτσι ώστε να τον ανταλλάξει, με τον ίδιο να αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Τhe Athletic άλλη μία ομάδα που γλυκοκοιτάζει τον Τόμπσον είναι οι Λέικερς, καθώς και ο ίδιος ο παίκτης θα έβλεπε πολύ θετικά την μετακόμιση του στο Λος Άντζελες, το μέρος από το οποίο και κατάγεται μάλιστα.

Την περασμένη σεζόν ο Τόμπσον με την φανέλα των Μάβερικς μέτρησε 11.7 πόντους μέσο όρο, 2.1 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ σε 69 αναμετρήσεις που αγωνίστηκε.