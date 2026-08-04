Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας στην Σύρο

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη φονική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου.

Το Συμβούλιο αποφάσισε, το μεσημέρι της Τρίτης (04/08), την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, τουλάχιστον έως ότου αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της σύνθετης υπόθεσης και εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της 41χρονης γυναίκας.

Ουσιαστικά, το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε την άποψη που είχε εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα η ανακρίτρια, η οποία είχε ταχθεί υπέρ της προφυλάκισης του 41χρονου. Αντίθετα, η εισαγγελέας είχε προτείνει την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού, επικαλούμενη τις αμφιβολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε για μερικά εικοσιτετράωρα σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Μετά τη σχετική απόφαση, αναμένεται να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης, εν αναμονή των επόμενων εξελίξεων στην ανακριτική διαδικασία.

Εν αναμονή των τοξικολογικών

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στη σορό της 41χρονης, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει σαφές και οριστικό πόρισμα σχετικά με το εάν το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο 41χρονος βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας ή εάν επιτέθηκε στη γυναίκα με πρόθεση να της προκαλέσει θανάσιμο τραυματισμό.

Από τα οριστικά ευρήματα της έρευνας ενδέχεται να εξαρτηθούν τόσο η τελική νομική αξιολόγηση των περιστατικών όσο και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου.

Στην παρούσα φάση, ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Πηγή: cnn.gr