Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948, μετάδοση και περιγραφή

Η ώρα έναρξης, η περιγραφή και τα πρόσωπα των εκπομπών πριν και μετά τον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 21:30, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΪ.

Η τηλεοπτική κάλυψη αρχίζει στις 21:00, με τον Πάνο Βόγλη στην παρουσίαση. Σχολιάζει ο Σωτήρης Νίνης, ενώ στο ρεπορτάζ από το ΟΑΚΑ θα βρίσκονται οι Διονύσης Δεσύλλας και Έλενα Παπαδοπούλου.

Ο Πάνος Βόγλης αναλαμβάνει και την περιγραφή του αγώνα. Στις 23:30 θα ακολουθήσει η εκπομπή μετά το παιχνίδι, με δηλώσεις, ανάλυση και όλο το ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός, μετά την πρόκριση επί της Πάκσι, επιδιώκει αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς και εντέλει την πρόκριση, αναμένοντας Μπεσίκτας ή Χράντετς Κράλοβε στα play offs.

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