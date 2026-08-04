Αντίπαλοι Άρη: Πήρε Μίλετιτς η Χάποελ Ιερουσαλήμ

Η αντίπαλος του Άρη στον όμιλο του Eurocup Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντούσαν Μίλετιτς, ο οποίος υπέγραψε για δυο χρόνια με την ισραηλινή ομάδα.

Η Χάποελ Ιερουασαλήμ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ντούσαν Μίλετιτς, οποίος υπέγραψε για δυο χρόνια με την ισραηλινή ομάδα. Η αντίπαλος του Άρη στον όμιλο του Eurocup ενισχύθηκε στην γραμμή των ψηλών με τον 28χρονο ψηλό να συνεχίζει στην διοργάνωση με διαφορετική φανέλα αυτή την φορά.

Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κλουζ και στο EuroCup μέτρησε κατά μέσο όρο 12.6 πόντους, 7.6 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ.