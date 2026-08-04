Στον Απόλλωνα Σμύρνης ο Άλκης Λοράντος

Ο Απόλλων Σμύρνης προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άλκη Λοράντου.

Ο 21χρονος περιφερειακός επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από μία επιτυχημένη τριετία στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με τις Pay d’Aix και Taverny SN95, ενώ είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας.

Μάλιστα, τη νέα σεζόν θα συνεργαστεί για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο με τον πατέρα του, Τεό Λοράντο, στον πάγκο της «ελαφράς ταξιαρχίας».

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης:

«Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία του για τη σεζόν 2026-2027 με τον Άλκη Λοράντο!

Ο 21χρονος περιφερειακός μετά από μια πολύ επιτυχημένη τριετία στην πρώτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, επαναπατρίζεται για λογαριασμό της… αμφίβιας «ελαφράς ταξιαρχίας», έτοιμος να προσφέρει κι εκείνος στην επίτευξη των στόχων των «κυανόλευκων» σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ο γεννηθείς στις 23/12/2005 και ύψους 1,89 μ. Άλκης Λοράντος έχοντας καταγωγή από την Κορσική από την πλευρά του πατέρα του, Τεό, με τον οποίο θα συνεργαστεί για πρώτη φορά στον Απόλλωνα, είναι διεθνής με την ομάδα Νέων της Γαλλίας, όντας από τους κορυφαίους παίκτες της. Οι εμφανίσεις του, μάλιστα, προκάλεσαν και την κλήση του σε καμπ προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών της Γαλλίας την τελευταία τριετία.

Με την κάτω των 19 ετών ομάδα της Γαλλίας αγωνίστηκε και στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 στο Μπούργκας, όντας ο πρώτος της σκόρερ με 15 γκολ σε 5 αγώνες.

Είναι ένας αθλητής που διακρίνεται για το πολύ γρήγορο κολύμπι του αλλά και την εκτελεστική του ικανότητα και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι την τελευταία διετία όταν και φόρεσε το σκουφάκι της Taverny SN95 ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ της κανονικής διάρκειας του γαλλικού Πρωταθλήματος. Χαρακτηριστικά, πέρυσι ήταν 7ος στη σχετική λίστα σκοράροντας 50 γκολ σε 16 αγώνες!

Την ενασχόλησή του με το πόλο την ξεκίνησε από τις ακαδημίες των NO Βουλιαγμένης, Παλαιού Φαλήρου και ΑΝΟΓ, παίρνοντας τις πρώτες του παραστάσεις και σημαντικές εμπειρίες από την ελληνική Α1 των Ανδρών τη σεζόν 2022-2023 φορώντας το σκουφάκι του Πανιωνίου σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Το καλοκαίρι του 2023 αποφάσισε να πάει για σπουδές στη Γαλλία, παίρνοντας μεταγραφή σε μια από τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας, την Pay d’ aix, με την οποία, μάλιστα, πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Πρωτάθλημα, έχοντας σημαντική συμβολή σε αυτήν την επιτυχία. Λόγω του νεαρού της ηλικίας αγωνιζόταν παράλληλα και με την Κάτω των 19 ετών ομάδα της Pay d’ aix, όντας ο κορυφαίος παίκτης της αλλά και πρώτος σκόρερ της με 64 γκολ σε 17 παιχνίδια στο «δρόμο» μέχρι και την κατάκτηση του αντίστοιχου ηλικιακού πρωταθλήματος.

Αμέσως μετά πήρε μεταγραφή στην Taverny SN95, έχοντας σε αυτήν τη διετία ένα μέσο όρο τριών γκολ ανά αγώνα της κανονικής διάρκειας του γαλλικού Πρωταθλήματος (30 γκολ σε 12 αγώνες τη σεζόν 2024-25 και 50 σε 16 τη σεζόν 2025-26).

Παίρνοντας την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι είχε και άλλες προτάσεις, ωστόσο ο Απόλλων του δίνει μια πολύ σημαντική προοπτική, ενώ και ο ίδιος είναι έτοιμος να προσφέρει σημαντικές βοήθειες στην «ελαφρά ταξιαρχία», με τους νέους συμπαίκτες του, με τους οποίους προετοιμαζόταν στις καλοκαιρινές προπονήσεις, να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την αξία του.

Ο Άλκης Λοράντος, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo.gr, δήλωσε για τη μεταγραφή του στον Απόλλωνα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ πλέον μέλος του Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι σε αυτόν τον μεγάλο Σύλλογο.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους σ’ εμένα. Σκοπός μου είναι να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά με υγεία και χαρές για τον κόσμο του Απόλλωνα και ελπίζω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη των φιλάθλων μέσα από τις εμφανίσεις μου».

Άλκη, καλώς όρισες στην οικογένεια του Απόλλωνα Σμύρνης!».