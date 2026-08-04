Έκτη η Εθνική στον τελικό του τεχνικού ομαδικού (vid)

Την 6η θέση στον απευθείας τελικό του τεχνικού ομαδικού, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατέλαβε η Εθνική μας ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών - Γυναικών, το απόγευμα της Τρίτης (4/8) στο Παρίσι.

Η ομάδα μας, την οποία αποτελούσαν οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτώ Ζαγκανά, βαθμολογήθηκε με 270,7375 β. για την εκτέλεση του προγράμματός της, με θέμα χορογραφίας “Watch me” και κατετάγη 6η ανάμεσα σε 10 ομάδες που μετείχαν στον τελικό.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία (που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη με τα χρώματα της E.A.) με 303,2467 βαθμούς, το ασημένιο η Ισπανία με 296,4299 β. και το χάλκινο η Ιταλία με 284,6725 β.

Επόμενη και τελευταία ελληνική συμμετοχή είναι στον απευθείας τελικό του Acrobatic Routine, στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης (5/8), τελευταίας ημέρας των αγωνισμάτων της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης του Ευρωπαϊκού.