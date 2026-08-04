Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία στο Αιγαίο, 12 παραβάσεις και παραβιάσεις

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο με 7 παραβιάσεις και 5 παραβάσεις. Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική

Η Τουρκία για ακόμα ένα 24ωρο προκαλεί και διατηρεί τις εντάσεις στο Αιγαίο, με νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (04.08.2026) το ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία ανέπτυξε στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) το οποίο πραγματοποίησε 7 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις, ενώ ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 προχώρησε σε 2 ακόμα παραβάσεις.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Πηγή: newsit.gr