Περσίδης: «Είναι μεγάλο κίνητρο ο ΠΑΟΚ και για ό,τι χρειαστεί η ομάδα θα είμαι εκεί»

Ο Νίκος Περσίδης σε δηλώσεις του στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μίλησε για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δικέφαλο, σημειώνοντας πως θα κάνει ότι χρειαστεί για τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Στα δύο πρώτα χρόνια της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα αγωνίστηκε σε ισάριθμους ευρωπαϊκούς τελικούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και το επόμενο και πιο σημαντικό βήμα για να μπει ο ΠΑΟΚ στη νέα εποχή. Τι μπορεί να έρθει στα δύο επόμενα χρόνια της συνεργασίας του Νίκου Περσίδη με τον ΠΑΟΚ;

«Για να πω την αλήθεια δεν πιστεύω στην τύχη, αλλά στην προσπάθεια, στη δουλειά και μερικές φορές στις συγκυρίες, οπότε όλα αυτά που συνέβησαν με αυτή τη λογική μπορώ να τα δω. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ένα πανίσχυρος ιδιοκτήτης στην ομάδα και ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο. Αυτό νομίζω ότι μας ικανοποιεί όλους και ιδιαίτερα τον κόσμο», σχολιάζει ο Νίκος Περσίδης και δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενος για την επέκταση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ.

«Αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ διαφορετικό, αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα άλλαζα ομάδα σχεδόν κάθε χρόνο. Έχω ήδη συμπληρώσει δύο χρόνια στην ομάδα, υπογράψαμε για άλλα δύο και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που θα είμαι εδώ. Είναι μεγάλο κίνητρο για μένα η επέκταση της συνεργασίας μου με τον ΠΑΟΚ», λέει ο Νίκος Περσίδης και συνεχίζει:

«Ήξερα πως λειτουργεί η ομάδα, αυτό το κλίμα της οικογένειας που υπάρχει από όλους, υπάρχει και η αναγνώριση του κόσμου. Θέλω να δείξω και τα δύο επόμενα χρόνια ότι μπορώ να βοηθήσω ακόμη περισσότερο. Για ό,τι χρειαστεί η ομάδα θα είμαι εκεί. Μας περιμένει μία μεγάλη χρονιά. Να είμαστε καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο».

Ο Νίκος Περσίδης έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ορισμένους από τους νέους τους συμπαίκτες, όπως ο Μπαζίνας, ο Κακλαμανάκης, ο Καλάθης, ο Foster και ο Mitrou Long, τους περισσότερους τους γνωρίζει από την παρουσία τους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και δηλώνει ανυπόμονος για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να μπει στο γήπεδο.

«Υπάρχει ένα γεμάτο ρόστερ, αλλά είμαστε νέα ομάδα. Υπάρχει βέβαια ένας κορμός, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ, να αποκτήσουμε τη σωστή χημεία και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο κόουτς είναι αυτός που θα μιλήσει για όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι με την δική μας δουλειά και προσπάθεια και τη στήριξη του κόσμου που έκανε ήδη νέο ρεκόρ στα εισιτήρια διαρκείας, θα έρθουν ωραία πράγματα στον ΠΑΟΚ. Και φέτος, αλλά και τα επόμενα χρόνια. Όλοι μας θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, η ομάδα αλλάζει επίπεδο παντού και αγωνιστικά και έξω από το παρκέ με όλα όσα γίνονται και τις αναβαθμίσεις σε υπηρεσίες προς τους παίκτες. Όλα αυτά δεν φέρνουν επιπρόσθετη πίεση, αλλά είναι έξτρα κίνητρο για όλους».