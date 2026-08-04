«Θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε»: Αυτόπτης μάρτυρας εξηγεί γιατί η δημοσιογράφος ξέσπασε σε γέλια (vid)

Ο μετεωρολόγος Ιωάννης Σταματάκης έδωσε τη δική του εξήγηση για το περιστατικό με τη δημοσιογράφο του OPEN, Μαρία Σιαμπάνου, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τη φωτιά στα Μέγαρα, μετά από αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν στο σημείο και είδε τι είχε προηγηθεί, εξηγώντας ότι η δημοσιογράφος δεν γέλασε εξαιτίας της πυρκαγιάς ή της σοβαρότητας της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργάτιδά του κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να μεταφέρει νερά στους πυροσβέστες, όμως παραπάτησε και έπεσε με αδέξιο τρόπο μπροστά στη ρεπόρτερ. Η εικόνα αυτή προκάλεσε στη Μαρία Σιαμπάνου ένα αυθόρμητο νευρικό γέλιο, το οποίο, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε, ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

«Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι τη Μαρία την έπιασε σπαστικό γέλιο, γιατί πέρασα εγώ με το αυτοκίνητο πριν από την κάμερα και η συνεργάτιδά μου βγήκε για να δώσουμε νερά στους πυροσβέστες και έπεσε κάπως ατσούμπαλα μπροστά της.

Την έπιασε σπαστικό γέλιο, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Το λέω δημόσια για να γνωρίζει ο κόσμος τι πραγματικά συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Σταματάκης.

Παράλληλα, δημοσίευσε και βίντεο στο TikTok, επιχειρώντας να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το περιστατικό.

Πηγή: iefimerida.gr