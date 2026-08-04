Σατοράνσκι: «Ο Πασκουάλ ήταν ο μοναδικός λόγος που έμεινα στην Μπαρτσελόνα»

Ο Τόμας Σατοράνσκι σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν ο μοναδικός λόγος που έμεινε στην Μπαρτσελόνα, με την αποχώρηση του Ισπανού προπονητή να παίζει ρόλο και στη δική του απόφαση να φύγει από την ομάδα.

Ο Τόμας Σατοράνσκι παραχώρησε συνέντευξη σε τσέχικο μέσο και μίλησε για την ολοκλήρωση της παρουσίας του με την Μπαρτσελόνα και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Τσέχος γκαρντ αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Τσάβι Πασκουάλ, αποκαλύπτοντας πως ο Ισπανός προπονητής ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που που είχε επιλέξει να παραμείνει στη Βαρκελώνη.

Παράλληλα, ο Σατοράνσκι χαρακτήρισε τον Πασκουάλ έναν από τους κορυφαίους τεχνικούς στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως η αποχώρησή του επηρέασε σημαντικά και τη δική του απόφαση να φύγει από την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά, η δήλωσή του

«Όταν ο προπονητής, ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος για μένα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, αποφάσισε να μην συνεχίσει, είχα την αίσθηση ότι ούτε εγώ θα έμενα. Ήταν ο μόνος λόγος που έμενα εκεί. Ήθελα να αλλάξω περιβάλλον· τα τελευταία δύο χρόνια δεν τα πηγαίναμε καλά για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, δεν παίρναμε παίκτες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις. Και εγώ είχα αρκετά προβλήματα με την πλάτη μου, είχα ξεπεράσει τα όριά μου. Όταν, στο τέλος του τελικού, ο προπονητής αντικατέστησε εμένα και τον Βέσελι, ήταν δύσκολο να αποχαιρετήσω από τον πάγκο»