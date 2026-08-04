Ο Κυνηγάκης 11ος στα 10χλμ., πρώτος τίτλος για τον Βέλμπροκ (vid)

Με τον Άλκη Κυνηγάκη να τερματίζει ενδέκατος στον αγώνα των 10χλμ., άρχισαν σήμερα (4/8) στο Παρίσι τα αγωνίσματα της κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, στο πλαίσιο του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου.

Ο Άλκης Κυνηγάκης βρισκόταν εντός του βασικού γκρουπ στη μεγαλύτερη διάρκεια της κούρσας, αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στην τελευταία αλλαγή ρυθμού, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό, και έμεινε πιο πίσω, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του σε 1ωρ.56:05.4.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γερμανός Φλόριαν Βέλμπροκ σε 1ωρ.55:18.3, αφήνοντας περίπου δύο δευτερόλεπτα πίσω του τον Ούγγρο Ντάβιντ Μπέτλεχεμ (1ωρ.55:20.5). Το αξιοσημείωτο είναι ότι, για τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη του Τόκιο και συνολικά εννέα φορές πρωταθλητή κόσμου, αυτός είναι ο πρώτος τίτλος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο open water (είχε πάρει χρυσό στην πισίνα το 2018, στα 1.500μ. ελεύθερο). Το βάθρο συμπλήρωσε ο Γερμανός Όλιβερ Κλέμετ με 1ωρ.55:24.8, δέκα δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ιταλό Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι που έμεινε τέταρτος, ενώ άξια αναφοράς είναι η εξάντληση στα τελευταία δύο χιλιόμετρα του Ούγγρου Κριστόφ Ρασόφσκι, ο οποίος περιορίστηκε στην 23η θέση, στη διαδρομή όπου πριν δύο χρόνια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.