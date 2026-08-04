Αλμπισί: «Η πρόθεσή μου ήταν να παραμείνω στην Γκραν Κανάρια - Η Λιμόζ μου έδειξε ότι έχει φιλοδοξίες»

Ο Άντριου Αλμπισί σε δηλώσεις του σε γαλλικό μέσο ξεκαθάρισε τους λόγους που επέστρεψε στο γαλλικό πρωτάθλημα μετά από δέκα χρόνια για λογαριασμό της Λιμόζ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε



Η μεταγραφή σου στη Λιμόζ προκάλεσε έκπληξη σε αρκετό κόσμο. Ήταν έκπληξη και για εσένα;



«Δεν ξέρω ακριβώς πώς προέκυψε το ενδιαφέρον της Λιμόζ για εμένα. Ίσως να έπαιξε ρόλο η σεζόν που πραγματοποίησα, δεν θα πω το αντίθετο. Η πρώτη μου επιλογή ήταν να παραμείνω στη Γκραν Κανάρια. Ακόμη και αν η ομάδα αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία, δεν θα είχα πρόβλημα να συνεχίσω εκεί, γιατί έχω χτίσει τη ζωή μου στο νησί, έχω το σπίτι μου και ήθελα να συνεχίσω μακροπρόθεσμα στον σύλλογο. Τελικά, όμως, αυτό δεν έγινε.



Η αναδιοργάνωση στη Γκραν Κανάρια άργησε να ολοκληρωθεί και η πρόταση της Λιμόζ ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ο σύλλογος μου έκανε μια πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Έχω οικογένεια και παλεύω γι' αυτήν. Από τη στιγμή που η Λιμόζ δείχνει φιλοδοξίες και διαθέτει τα μέσα για να προχωρήσει μπροστά, γιατί να μην αποδεχτώ αυτή την πρόκληση;»



Τι ήταν αυτό που σε έπεισε στο πρότζεκτ της Λιμόζ;



«Είδα ότι το μπάτζετ της ομάδας αυξήθηκε και πως υπάρχει πραγματική διάθεση να κάνει το επόμενο βήμα. Ένιωσα ότι οι άνθρωποι του συλλόγου ήθελαν πραγματικά να αποτελέσω μέρος αυτού του σχεδίου. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η παρουσία του Νικολά Λανγκ. Τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Υπήρξαμε συμπαίκτες στο Παρίσι, ενώ παίζαμε αντίπαλοι ήδη από τις μικρές ηλικίες. Έχω πάει ακόμη και στον γάμο του. Αν δεν μου είχε μεταφέρει τόσο θετική εικόνα για τη Λιμόζ, ίσως να μην είχα πάρει την απόφαση να υπογράψω.»