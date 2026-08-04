Με Super ενισχυμένες* αποδόσεις ξεκινά η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού!

Η νέα ευρωπαϊκή σεζόν αρχίζει και μαζί της η πρώτη μεγάλη πρόκληση για τον Ολυμπιακό περνάει μέσα από τη Superbet. Οι ερυθρόλευκοι κάνουν την επίσημη πρεμιέρα τους για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με στόχο να βάλουν από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση στα Play Offs του UEFA Champions League.

Ολυμπιακός – Ναϊμέχεν: Πρώτο βήμα με φόντο τα Playoffs

Σήμερα στις 21:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέχεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Η ομάδα του Πειραιά μπαίνει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς με μοναδικό στόχο να αποκτήσει από νωρίς προβάδισμα πρόκρισης, εκμεταλλευόμενη την έδρα της και την ώθηση του κόσμου της. Η ευρωπαϊκή εμπειρία των «ερυθρόλευκων» και η ποιότητα του ρόστερ τους δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα δυναμικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Απέναντί τους βρίσκεται μια Ναϊμέχεν που επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με φιλοδοξία να διεκδικήσει τις πιθανότητές της, γνωρίζοντας όμως πως η αποστολή της στο Φάληρο είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Ο Τσικίνιο αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς εκφραστές της επιθετικής ανάπτυξης του Ολυμπιακού, με τη συνεχή παρουσία του γύρω από την αντίπαλη περιοχή να δημιουργεί προϋποθέσεις για τελικές προσπάθειες. Σε συνδυασμό με τη νίκη των γηπεδούχων, η συγκεκριμένη Super ενισχυμένη* απόδοση συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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Η αρχή της ευρωπαϊκής διαδρομής

Οι ευρωπαϊκές προκρίσεις κρίνονται σε δύο παιχνίδια, όμως ένα δυνατό πρώτο βήμα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της σειράς.

Με τις Super ενισχυμένες* αποδόσεις της Superbet, η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.