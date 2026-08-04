Θρίλερ στις Σέρρες: Βρέθηκε νεκρός 64χρονος μέσα στο σπίτι του -Φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί

Άγριο έγκλημα με θύμα έναν 64χρονο άνδρα αποκαλύφθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 4/8, στις Σέρρες. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr, πρόκειται για τον Γιώργο Χ., ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Διά γυμνού οφθαλμού οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν την αιτία θανάτου και έστειλαν τη σορό στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης.

Αυτό όμως που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν πως το σπίτι ήταν αναστατωμένο.

Πριν από λίγο οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Σερρών ενημερώθηκαν πως ο θάνατος του 64χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα.

Υπήρξε ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησε στον θάνατο τον άτυχο άνδρα.

Ο θάνατός του μάλιστα, όπως ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί, ήταν εξαιρετικά οδυνηρός και επίπονος, ενώ υπάρχει ένα πλήρες εντύπωμα του σφυριού σε ένα από τα πολλαπλά τραύματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο 64χρονος Γιώργος Χ. είχε χρόνιες προστριβές με συγγενικό του πρόσωπο ανταλλάσσοντας εκατέρωθεν μηνύσεις.

Πλέον έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών.

Πηγή: iefimerida.gr