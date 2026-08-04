Κυψέλη: «Δεν θέλαμε ποτέ να τον παντρευτεί» αποκαλύπτει η οικογένεια της συζύγου του 26χρονου Αφγανού

Η οικογένεια της συζύγου του 26χρονου Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, αποκάλυψε πως δεν τον ήθελαν και ήταν αντίθετη με την απόφαση της να τον παντρευτεί.

Η θεία της συζύγου του 26χρονου Αφγανού μίλησε στη Daily Mail και τόνισε ότι οι γονείς της είχαν εκφράσει από την αρχή σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση της με τον Αφγανό, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα ως μετανάστης το 2016, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αργότερα παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια.

«Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι΄ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν» τόνισε η θεία στο βρετανικό μέσο.

Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί και ίδρυσε τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη προσφύγων.

Η Ελίζαπεθ Ρος, συνεργαζόταν επίσης με χριστιανικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γνώριζε το ζευγάρι μέσα από τη δράση του. Η σορός της Ρος βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας ήταν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο Αχμαντζάι φέρεται να καταγράφεται να αποχωρεί από το διαμέρισμα μεταφέροντας μια βαλίτσα και ένα σακίδιο, να κατευθύνεται προς το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός και να επιστρέφει λίγα λεπτά αργότερα χωρίς τις αποσκευές.

Πηγή: newsit.gr