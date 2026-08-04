Σαμαντά: «Ξεπερνάμε μαζί κάθε δυσκολία για να φτάσουμε ως το τέλος»

Η Εθνική Νεανίδων είναι έως τώρα αήττητη στο Ευρωμπάσκετ U18 Β' Κατηγορίας και η Ιωάννα Σαμαντά μίλησε για το μυστικό της επιτυχίας.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε:

Για την πορεία της Εθνικής Νεανίδων: «Γνωρίζαμε πως ερχόμαστε με ένα στόχο, την πρωτιά στον όμιλο με θέληση. Αυτό μας έκανε παιχνίδι με το παιχνίδι να εμφανιστούμε ακόμη πιο προσηλωμένες. Ξεπερνάμε κάθε δυσκολία μαζί ενωμένες, αυτό είναι που δεν αλλάζει και αποτυπώνεται στον τρόπο, με τον οποίο παίζουμε».

Για την χημεία των κοριτσιών: «Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο προς την επιτυχία. Δεν χωριζόμαστε, είμαστε ενωμένες και σκεφτόμαστε πάνω από όλα την ομάδα. Μαζί νικάμε και μαζί χάνουμε, αυτό είναι το μότο μας», αναφέρει.

Για την αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας: «Όλα ξεκινούν από την άμυνα, φάνηκε και από το πώς πιέσαμε και αναγκάσαμε ειδικά τη Σλοβακία σε πολλά λάθη, βρίσκοντας ύστερα εύκολα καλάθια. Ολα τα παιχνίδια για εμάς είναι ένας οδηγός να μην κάνουμε τα ίδια λάθη και να βελτιωνόμαστε μέσα από τη διαδικασία των αγώνων».

Για το ρόλο της: «Προσπαθώ να εκτελώ τις εντολές των προπονητών μας, μου αρέσει να βοηθώ με την άμυνά μου και όσα μπορώ να προσφέρω στην άλλη πλευρά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βοηθώ με τη σειρά μου να έρθει αυτό το αποτέλεσμα».