H Εuroleague ανακοίνωσε ιστορικά ψηφιακά ρεκόρ σε social media, συνδρομητές και επισκεψιμότητα

H Εuroleague με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ιστορικά ψηφιακά ρεκόρ σε social media, συνδρομητές και επισκεψιμότητα, ενώ παρουσίασε και το EuroLeague Basketball+

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι η περασμένη αγωνιστική περίοδος αποτέλεσε ορόσημο για το ψηφιακό της οικοσύστημα, με πρωτοφανή ανάπτυξη σε κοινωνικά δίκτυα, streaming πλατφόρμες και επίσημα ψηφιακά κανάλια.

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27 θα κάνει την εμφάνισή του το EuroLeague Basketball+, μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει το «σπίτι» του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ, συγκεντρώνοντας διοργανώσεις, περιεχόμενο, τεχνολογία και αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Πέντε Χρόνια Ανάπτυξης με Πρώτο το Βίντεο Αποφέρουν Ιστορικά Αποτελέσματα.



Η δέσμευση της EuroLeague σε μια στρατηγική περιεχομένου με πρώτο το βίντεο έχει μετατρέψει το οικοσύστημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ψηφιακά μέσα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της EuroLeague συγκέντρωσε 2,27 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 49% σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την επιτυχία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που επικεντρώθηκε στην παραγωγή premium, ελκυστικού περιεχομένου βίντεο, προσαρμοσμένου στους οπαδούς σε κάθε πλατφόρμα.



Η αύξηση της κατανάλωσης βίντεο μεταφράστηκε άμεσα σε ευρύτερη προσέγγιση κοινού και ισχυρότερη αλληλεπίδραση των οπαδών. Οι συνολικές εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφτασαν τα 4,51 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 51% σε ετήσια βάση, ενώ η αλληλεπίδραση αυξήθηκε σε περισσότερες από 118,5 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.



Εξετάζοντας την εξέλιξη των τελευταίων πέντε σεζόν, το ψηφιακό οικοσύστημα της EuroLeague έχει επιτύχει αξιοσημείωτη σωρευτική ανάπτυξη σε όλες τις βασικές μετρήσεις του κλάδου, ενισχύοντας τη θέση του οργανισμού ως ενός από τους κορυφαίους ψηφιακούς αθλητικούς φορείς στην Ευρώπη.



Το EuroLeague.TV καταγράφει την υψηλότερη βάση συνδρομητών στην ιστορία της πλατφόρμας.



Το EuroLeague.TV γνώρισε επίσης την ισχυρότερη σεζόν του μέχρι σήμερα, φτάνοντας σε ένα ιστορικό ρεκόρ ενεργών συνδρομητών, που αντιπροσωπεύει αύξηση 23% σε σύγκριση με τη σεζόν 2024-25.



Η συνεχής ανάπτυξη της πλατφόρμας αντικατοπτρίζει τη συνεχή επένδυση της Euroleague Basketball στη βελτίωση τόσο της εμπειρίας των χρηστών όσο και του εύρους του περιεχομένου που προσφέρει. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, οι οπαδοί επωφελήθηκαν από μια διευρυμένη συντακτική στρατηγική που περιελάμβανε επιλεγμένους αγώνες διαθέσιμους σε τοπικές γλώσσες, πρόσθετο ζωντανό περιεχόμενο μπάσκετ μέσω αγώνων LBA και αποκλειστική κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων όπως το περίφημο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διοργανώθηκε στην Αυστραλία για πρώτη φορά.



Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ενισχύσει την πρόταση αξίας του EuroLeague.TV, προσφέροντας στους συνδρομητές πιο τοπικό, ποικίλο και ετήσιο περιεχόμενο μπάσκετ, ενώ παράλληλα ενισχύουν την πλατφόρμα ως τον κορυφαίο προορισμό για τους Ευρωπαίους οπαδούς του μπάσκετ παγκοσμίως.

Η επισκεψιμότητα του ιστότοπου φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις βελτιώσεις στην πλατφόρμα.



Η επίσημη ιστοσελίδα της Euroleague Basketball παρουσίασε επίσης εξαιρετική απόδοση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, καταγράφοντας 12,3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, μια εντυπωσιακή αύξηση 47% σε σύγκριση με τη σεζόν 2023-24.



Οι οπαδοί σημείωσαν 377,4 εκατομμύρια προβολές σελίδας, αντανακλώντας σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης περιεχομένου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.



Η αύξηση έρχεται μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία αρκετών βελτιώσεων προϊόντων που επικεντρώνονται στην παροχή μιας πιο διαισθητικής και φιλικής προς το χρήστη εμπειρίας. Οι βελτιώσεις στην πλοήγηση, την ανακάλυψη περιεχομένου και την εξατομίκευση έχουν δημιουργήσει ένα πιο δυναμικό ψηφιακό περιβάλλον, επιτρέποντας στους οπαδούς να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο που σχετίζεται περισσότερο με τα ενδιαφέροντά τους πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.



Συνεχίζοντας να χτίζουμε το μέλλον του ψηφιακού μπάσκετ.



Τα ρεκόρ αποτελέσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το EuroLeague.TV και την επίσημη ιστοσελίδα αντικατοπτρίζουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Euroleague Basketball στην καινοτομία και την εμπλοκή των οπαδών. Επενδύοντας συνεχώς σε ψηφιακά προϊόντα, premium περιεχόμενο και εξατομικευμένες εμπειρίες, ο οργανισμός συνεχίζει να επεκτείνει την παγκόσμια εμβέλειά του, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση μεταξύ συλλόγων, παικτών και εκατομμυρίων οπαδών του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο.



Καθώς η Euroleague Basketball προσβλέπει στη σεζόν 2027-28, η Euroleague Basketball+ θα γίνει το κορυφαίο ψηφιακό προϊόν του οργανισμού και ο κεντρικός προορισμός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων. Συνδυάζοντας διοργανώσεις, περιεχόμενο, τεχνολογία και εμπειρίες οπαδών σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο οικοσύστημα, η πλατφόρμα αντικατοπτρίζει το όραμα της Euroleague Basketball για τη δημιουργία του ψηφιακού σπιτιού του αθλήματος. Χτισμένη γύρω από μια φιλοσοφία που δίνει προτεραιότητα στους οπαδούς, η Euroleague Basketball+ θα οδηγήσει σε βαθύτερη αλληλεπίδραση, θα ενισχύσει τη συνεργασία σε όλο το οικοσύστημα του μπάσκετ και θα ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες για συλλόγους, συνεργάτες και οπαδούς.