Η Εθνική Νεανίδων βρέθηκε στο -14, όμως γύρισε το ματς με τη Δανία και με το 72-60 εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου της.

H Εθνική Νεανίδων έκανε άλλη μια ανατροπή στο φετινό Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, επιστρέφοντας αυτή την φορά από το -14 και σε ένα ματς, όπου η Λία Ζορμπαλά δεν αγωνίστηκε λόγω γαστρεντερίτιδας επικρατώντας της Δανίας με 72-60.

Έτσι, η ελληνική ομάδα έκλεισε ιδανικά την φάση των ομίλων με «4 στα 4» και την πρώτη θέση και περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, που θα διεξαχθούν στις 7 Ιουλίου, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στο στόχο της.

H εξέλιξη του αγώνα

Η Δανία μπήκε πιο δυναμικά στο ματς με οκτώ σερί πόντους και τελευταίο το καλάθι της Ρόιμερτ, με τις Τσιανάκα και Τουμπανιάρη να επιχειρούν να φέρουν μια πρώτη αντίδραση στην ελληνική ομάδα, ακολουθούμενες από Υφαντοπούλου και Χλιαουτάκη για να μειώσουμε στο καλάθι (13-11 στο 7′), όμως οι λύσεις που είχαν οι Σκανδιναβές κράτησαν το προβάδισμά τους (22-17). Η Ρόιμερτ, η Ντάγκλας και η Μάντσεν ήταν οι κύριοι άξονες για τη Δανία, που ταυτόχρονα υποχρέωσε σε λάθη την Εθνική Νεανίδων, φτάνοντας στο +14 (38-24 στο 18′), για να μειώσουν οι παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού με ένα σερί 0-6 έως την ανάπαυλα, που ολοκληρώθηκε με τρίποντο της Τσιανάκα για το 38-30.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση από το -10 (42-32 στο 22′), με την πιεστική του άμυνα να αναγκάζει τις Δανές σε λάθη, την Χλιαουτάκη να κερδίζει «μάχες» και τις Κακαρά, Τσιανάκα και Σαμαντά να οδηγούν σε ένα επιμέρους 6-17, που μας έβαλε μπροστά στο σκορ, προτού με καλάθι της η Όστεγκαρντ σημειώσει το 50-49 του τρίτου δεκαλέπτου. Ολοένα και περισσότερες μπήκαν στην «εξίσωση» για τον Βασίλη Μασλαρινό στο τέλος, με τη Βίγκα και την Φουστέρη να ωθούν την Εθνική Νεανίδων να πάρει διψήφια διαφορά (55-67 στο 37′), που ουσιαστικά της εξασφάλισε τη μεγάλη νίκη και την πρωτιά (60-72).

Διαιτητές: Χορντόφ, Τσίριτς, Ιούρι

Δεκάλεπτα: 22-17, 38-30, 50-49, 60-72

Δανία (Γκερέρο): Λάουστεντ 1, Όλσεν 8 (2), Μάντσεν 6, Ρόιμερτ 24 (2), Σούντμπεργκ, Σόρενσεν, Όστεγκαρντ 4, Ντάγκλας 15 (1), Αχμετάσεβιτς, Χόφγκαρντ 2, Μάριτσιτς, Μπεκιρόφσκι

Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 3, Φουστέρη 6, Προδρομίδη, Χλιαουτάκη 13, Τσιανάκα 12 (2), Βίγκα 9 (1), Υφαντοπούλου 3 (1), Τουμπανιάρη 18, Καμπάκα, Σαμαντά 7, Καβελίδη

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