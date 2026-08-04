Αντίπαλοι Άρη: Από τη Βιλερμπάν στην Ντερτόνα ο Εμπουά

Η Ντερτόνα, αντίπαλος του Άρη στον Α’ όμιλο του Eurocup, ενισχύθηκε με τον Πολ Εμπουά.

Ο 26χρονος Ιταλοκαμερουνέζος φόργουορντ επιστρέφει στην Ιταλία μετά τη θητεία του στη Βιλερμπάν στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν.

Ο Εμπουά ξεκίνησε τη χρονιά στην Τράπανι, έχοντας κατά μέσο όρο 10.7 πόντους και 9.2 ριμπάουντ στη Serie A, καθώς και 8.2 πόντους με 5.8 ριμπάουντ στο BCL, προτού μετακομίσει στη Γαλλία τον Ιανουάριο του 2026, μετά τα οικονομικά προβλήματα της ιταλικής ομάδας.

Με τη Βιλερμπάν αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια της EuroLeague (ξεκινώντας βασικός στα 13), όπου μέτρησε 7.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ σε 18.8 λεπτά συμμετοχής. Στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε αντίστοιχα 8.4 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Υπενθυμίζεται πως στον Α’ όμιλο του Eurocup αγωνίζονται οι εξής ομάδες: Λε Μαν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Άρης, Ρόστοκ Σίγουλβς, Ρίγα Ζέλι.