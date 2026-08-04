Με Σπανό και Σπανούλη η Εθνική Παίδων στη Ρουμανία για το Eurobasket U16

H ομάδα του Δημήτρη Μισιακού θα βρίσκεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, όπου θα διεξαχθεί το Ευρωμπάσκετ U16 από τις 7 ως τις 15 Αυγούστου, με στόχο να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν είναι αυτά του Γιάννη Σπανού και του Θανάση Σπανούλη.
Η αποστολή της ελληνικής ομάδας είναι η εξής:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέν.
|Ύψος
|Ομάδα
|2
|Σταύρος Καψάλης
|23.03.2010
|2.01
|Luhi Basketball
|3
|Μάριο Βασίλης Διαμαντής
|06.03.2010
|1.85
|Ranny High School
|4
|Γιώργος Μοναμά
|27.04.2010
|1.93
|Spanish Basketball Academy
|5
|Ιωάννης Σπανός
|26.01.2010
|2.04
|ΔΕΚΑ
|6
|Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης
|14.01.2011
|1.87
|Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης
|7
|Θανάσης Σπανούλης
|01.02.2010
|1.95
|Ολυμπιακός
|10
|Χαράλαμπος Χριστοδούλου
|01.03.2010
|1.93
|Ολυμπιακός
|12
|Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης
|24.04.2010
|2.00
|Προμηθέας Π.
|15
|Ελευθέριος Αδαμόπουλος
|09.09.2010
|2.08
|Πρωτέας Βούλας
|19
|Ανδρέας Μπάρλος
|19.02.2010
|1.95
|Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων
|23
|Άγγελος Σασλόγλου
|25.04.2010
|1.95
|Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων
|41
|Αναστάσιος Ζέρβας
|19.08.2010
|1.82
|Δούκας
Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός
Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας, Κατερίνα Δελή
Γυμναστής: Δημήτρης Δοξάκης
Γιατρός: Γιώργος Νομικός
Φυσικοθεραπευτής: Φώτης Τσέπας
Team Manager: Κωνσταντίνος Μανώλης
Η Εθνική Παίδων θα αναμετρηθεί στον όμιλό της με την Ισπανία, το Ισραήλ και την Γεωργία. Το πρόγραμμα του ομίλου είναι το εξής:
7/8
13.00 Ισραήλ-Γεωργία
15.30 Ισπανία-Ελλάδα
8/8
13.00 Ελλάδα-Ισραήλ
20.30 Γεωργία-Ισπανία
9/8
15.30 Ελλάδα-Γεωργία
20.30 Ισραήλ-Ισπανία
*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν σε live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.