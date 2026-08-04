Με Σπανό και Σπανούλη η Εθνική Παίδων στη Ρουμανία για το Eurobasket U16

Η Εθνική Παίδων είναι έτοιμη για το δικό της καλοκαιρινό ταξίδι.

H ομάδα του Δημήτρη Μισιακού θα βρίσκεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, όπου θα διεξαχθεί το Ευρωμπάσκετ U16 από τις 7 ως τις 15 Αυγούστου, με στόχο να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν είναι αυτά του Γιάννη Σπανού και του Θανάση Σπανούλη.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας είναι η εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Ομάδα 2 Σταύρος Καψάλης 23.03.2010 2.01 Luhi Basketball 3 Μάριο Βασίλης Διαμαντής 06.03.2010 1.85 Ranny High School 4 Γιώργος Μοναμά 27.04.2010 1.93 Spanish Basketball Academy 5 Ιωάννης Σπανός 26.01.2010 2.04 ΔΕΚΑ 6 Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης 14.01.2011 1.87 Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης 7 Θανάσης Σπανούλης 01.02.2010 1.95 Ολυμπιακός 10 Χαράλαμπος Χριστοδούλου 01.03.2010 1.93 Ολυμπιακός 12 Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης 24.04.2010 2.00 Προμηθέας Π. 15 Ελευθέριος Αδαμόπουλος 09.09.2010 2.08 Πρωτέας Βούλας 19 Ανδρέας Μπάρλος 19.02.2010 1.95 Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων 23 Άγγελος Σασλόγλου 25.04.2010 1.95 Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων 41 Αναστάσιος Ζέρβας 19.08.2010 1.82 Δούκας

Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός

Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας, Κατερίνα Δελή

Γυμναστής: Δημήτρης Δοξάκης

Γιατρός: Γιώργος Νομικός

Φυσικοθεραπευτής: Φώτης Τσέπας

Team Manager: Κωνσταντίνος Μανώλης

Η Εθνική Παίδων θα αναμετρηθεί στον όμιλό της με την Ισπανία, το Ισραήλ και την Γεωργία. Το πρόγραμμα του ομίλου είναι το εξής:

7/8

13.00 Ισραήλ-Γεωργία

15.30 Ισπανία-Ελλάδα

8/8

13.00 Ελλάδα-Ισραήλ

20.30 Γεωργία-Ισπανία

9/8

15.30 Ελλάδα-Γεωργία

20.30 Ισραήλ-Ισπανία

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν σε live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.