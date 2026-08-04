Σοκ στον Μυστρά: Τι υποστήριξε στις Αρχές ο 55χρονος που κρατούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα για την υπόθεση του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στον Μυστρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αστυνομία είχαν περιέλθει αναφορές σχετικά με την εξαφάνιση του ηλικιωμένου από το Παλαιοχώρι Αρκαδίας, η οποία εκτεινόταν σε ένα διάστημα τουλάχιστον 2,5 ετών.

Κατά την προανακριτική έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου﻿ μέσα στον επαγγελματικό καταψύκτη, στον χώρο του ξενοδοχείου, το οποίο φέρεται να αποτελούσε και κατοικία του 55χρονου γιου του.

Πάνω στο καπάκι του καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα (από κρεβάτι), ώστε να αυξάνεται το βάρος και να αποτρέπεται το άνοιγμά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί εμφανή σημάδια τραυματισμού στη σορό. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται αυτή, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης προκειμένου να ακολουθήσει η νεκροψία-νεκροτομή και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης.

Ο 55χρονος υποστήριζε ότι ο πατέρας του ήταν στην Αθήνα, έδωσε τη διεύθυνση της αδελφής του

Κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάθεσης, ο 55χρονος ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με μια οικιακή βοηθό. Αμέσως μετά, αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα στην περιοχή της Καισαριανής όπου εντόπισαν την αδελφή του, η οποία υποστήριξε πως ο πατέρας τους, από το 2001, είχε μετακομίσει μόνιμα στον Μυστρά.

Αμέσως μετά την αποκάλυψη, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 55χρονου, σε βάρος του οποίου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, αφού στο σπίτι του εντοπίστηκε ένα αεροβόλο.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει στις Αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να αποκρύψει τον θάνατό του και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο 55χρονος είχε εξεταστεί από ψυχίατρο προκειμένου να λάβει άδεια οπλοφορίας κυνηγετικού όπλου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Πηγή: iefimerida.gr