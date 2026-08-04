«Καθάρισε» την Πορτογαλία η Εθνική Νέων Γυναικών και έκλεισε θέση στα προημιτελικά

Εντυπωσιακή ήταν η Εθνική υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 27-8 της οικοδέσποινας Πορτογαλίας στο Οέιρας και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Φώντα Λεμπέση δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στις γηπεδούχες, επιβάλλοντας από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό του.

Η Ελλάδα προηγήθηκε 6-1 στα πρώτα 4,5 λεπτά και έκλεισε το πρώτο μισό της αναμέτρησης στο +9 (13-4), μετατρέποντας το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός 14άδας την Αφροδίτη Μπιτσάκου, προκειμένου να της δώσει χρόνο ξεκούρασης μετά την πρόσφατη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων στο Ζάγκρεμπ, ενώ παράλληλα μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλες τις διεθνείς.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» στρέφει την προσοχή της στον προημιτελικό της Τετάρτης (5/8), όπου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, διεκδικώντας την πρόκριση στα ημιτελικά και μία θέση στη ζώνη των μεταλλίων. Οι «οράνιε» τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του Β' ομίλου, έχοντας νίκες απέναντι σε Κροατία και Γαλλία, ενώ ηττήθηκαν από την Ουγγαρία.

Τα οκτάλεπτα: 8-2, 5-2, 7-3, 7-1

ΕΛΛΑΔΑ (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 2, Κοβάτσεβιτς 4, Φουράκη 4, Δρακωτού 4, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού 3, Μπέτα, Τσιουγκρή 2, Κρασσά 1, Καραγιάννη 3, Καραμπέτσου 3, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1.