Ψάθα: Η οικογένεια του Έλληνα συντονιστή-μεταφραστή του ελικοπτέρου που συνετρίβη θα κινηθεί νομικά για τον θάνατό του

Σε νομικά μέτρα προχωρά η οικογένεια του Έλληνα συντονιστή-μεταφραστή που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του ελικοπτέρου στην Ψάθα.

Η δικηγόρος της οικογένειας με δήλωσή της ανακοίνωσε πως τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου για το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον άνθρωπό της και τον Δανό πιλότο.

«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα - Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου που με πράξη ή παράλειψή του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας, που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες» ανέφερε η δικηγόρος τους, Βάσω Πανταζή.

Πηγή: iefimerida.gr