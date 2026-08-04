Νέο πόστο στον ΠΑΟΚ ο Βασιλείου

Μετά από 20 χρόνια παρουσίας στην ανδρική ομάδα, ο Παναγιώτης Βασιλείου αναλαμβάνει βασικό ρόλο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου:

«Ο Παναγιώτης Βασιλείου αναλαμβάνει ως επικεφαλής Strength & Conditioning coach του αναπτυξιακού προγράμματος του ΠΑΟΚ.

Με συνέπεια, εργατικότητα και απόλυτη αφοσίωση, ο Παναγιώτης Βασιλείου υπήρξε για σχεδόν 20 χρόνια ένα πολύτιμο μέλος της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ.

Με την εμπειρία, τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, κερδίζοντας τον σεβασμό όλων.

Η πορεία του στον ΠΑΟΚ, όμως, δεν ολοκληρώνεται. Αντίθετα, συνεχίζεται σε έναν εξίσου σημαντικό και απαιτητικό τομέα: τις ακαδημίες του συλλόγου, εκεί όπου διαμορφώνεται το μέλλον της ομάδας και η εμπειρία, η σωστή καθοδήγηση και η μεταλαμπάδευση της νοοτροπίας του ΠΑΟΚ έχουν ανεκτίμητη αξία.

Η παρουσία του Παναγιώτη Βασιλείου στις ακαδημίες αποτελεί εγγύηση ότι οι νεότεροι αθλητές θα έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει να υπηρετείς αυτή τη φανέλα. Με τις γνώσεις, την εργατικότητα και το ήθος που τον χαρακτήρισαν όλα αυτά τα χρόνια, καλείται πλέον να συμβάλει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς του ΠΑΟΚ».