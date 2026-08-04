Σε κέντρο φιλοξενίας τα πυρόπληκτα ζώα: Μεγάλη ανάγκη για στήριξη, η μάχη των εθελοντών για να τα σώσουν

Την ώρα που οι φλόγες κατέστρεφαν χιλιάδες στρέμματα δάσους στη νότια Βοιωτία και έφταναν μέχρι τα Βίλια και τα Μέγαρα, μια άλλη, σιωπηλή μάχη δινόταν, εκτός από κείνη για να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς. Ήταν η μάχη για τη διάσωση των ζώων που εγκλωβίστηκαν στις φλεγόμενες περιοχές.

Σκύλοι που έτρεχαν πανικόβλητοι μέσα στους καπνούς, κουτάβια που εγκαταλείφθηκαν την τελευταία στιγμή. Ζώα δεμένα σε αυλές που σώθηκαν κυριολεκτικά λίγα λεπτά πριν τα περικυκλώσει η φωτιά και κατοικίδια που έχασαν μέσα σε λίγες ώρες το σπίτι και την οικογένειά τους και περιπλανιόνταν καμένα και εξαντλημένα στα αποκαΐδια.

Οι εικόνες από τις περιοχές που επλήγησαν συγκλόνισαν ακόμη και τους πιο έμπειρους διασώστες.

Σήμερα φιλοξενούνται με τη φροντίδα εθελοντών και φιλοζωικών οργανώσεων, περιμένοντας να βρουν ξανά ένα σπίτι.

Οι εθελοντές που δεν εγκατέλειψαν ούτε ένα ζώο

Από τις πρώτες ώρες των πυρκαγιών, εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι και απλοί πολίτες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Με κλουβιά μεταφοράς, νερό, τροφές και φαρμακευτικό υλικό μπήκαν στις πληγείσες περιοχές μόλις οι συνθήκες το επέτρεψαν, αναζητώντας κάθε ζώο που είχε επιβιώσει.

Πολλά από τα σκυλιά εντοπίστηκαν αφυδατωμένα, εξαντλημένα και με εγκαύματα στα πέλματα από το καυτό έδαφος. Άλλα παρέμεναν δίπλα στα καμένα σπίτια, περιμένοντας μάταια τους ανθρώπους τους να επιστρέψουν.

Διασώστες περιγράφουν σκυλιά που, παρά τα εγκαύματα και την εξάντλησή τους, κουνούσαν την ουρά μόλις έβλεπαν ανθρώπους να πλησιάζουν για να τα βοηθήσουν, ενώ άλλα αρνούνταν να εγκαταλείψουν τις αυλές των καμένων σπιτιών.

Κάποια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε κτηνιατρικές κλινικές, όπου χρειάστηκαν άμεση φροντίδα για εγκαύματα, αναπνευστικά προβλήματα από τον πυκνό καπνό και σοβαρή αφυδάτωση.

Σε λειτουργία τα Κέντρα Περίθαλψης Πυρόπληκτων Ζώων

Οι επιχειρήσεις διάσωσης μπορεί να ολοκληρώθηκαν, όμως η μάχη για την αποκατάσταση συνεχίζεται. Οι φιλοζωικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες: τροφές, φάρμακα, κτηνιατρικές εξετάσεις, φιλοξενίες και, πάνω απ' όλα, υιοθεσίες. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, την παροχή πρώτων βοηθειών, τη φιλοξενία και τη φροντίδα των τραυματισμένων ή εξαντλημένων ζώων, βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τα Κέντρα Περίθαλψης Πυρόπληκτων Ζώων στα Βίλια και στα Μέγαρα.

Στα κέντρα αυτά, κτηνίατροι και εθελοντές παρέχουν:

Πρώτες βοήθειες για εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό.

Νερό, τροφή και προσωρινή ασφαλή φιλοξενία.

Διαδικασίες ταυτοποίησης για την επανένωση των χαμένων δεσποζόμενων ζώων με τις οικογένειές τους.

Μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης για τα ζώα που βρίσκονταν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Δυτικής Αττικής, δημιούργησαν τοπικές Αρχές και εθελοντές, στήνοντας ένα πρόχειρο καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου ποδοσφαίρου των Βιλίων.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη στενή συνεργασία του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, της οργάνωσης Dogs' Voice, του τοπικού φιλοζωικού σωματείου Μάνδρας «Αδέσποτες Ψυχές», καθώς και μεμονωμένων φιλόζωων της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή, οι κάτοικοι προσέφεραν μαζικά τροφές και φάρμακα, ενώ πολλοί δήλωσαν διαθεσιμότητα για εθελοντική προσφορά, πραγματοποιώντας βάρδιες για τις βόλτες των σκύλων. Παράλληλα, οι γάτες που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν σταδιακά στα Μέγαρα.

Πάνω από 100 ζώα στο καταφύγιο, «συγκινητική η προσφορά των εθελοντών»

Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, αρμόδιος για την προστασία των ζώων, Δημήτρης Παγώνης, περιγράφει στο Orange Press Agency το τεράστιο αυτό εγχείρημα:

«Εδώ είναι ένα προσωρινό καταφύγιο που έγινε αυτές τις μέρες σε συνεργασία με τη Dogs' Voice, τις υπόλοιπες φιλοζωικές οργανώσεις, τους φιλόζωους της περιοχής μας και το φιλοζωικό σωματείο της Μάνδρας "Αδέσποτες Ψυχές", προκειμένου να μαζέψουμε όσα περισσότερα ζώα μπορούσαμε από τις πληγείσες περιοχές. Καταφέραμε να μαζέψουμε γύρω στα εκατό ζωάκια, χονδρικά το νούμερο, σκύλους και γάτες, καθώς και γύρω στα 30 με 40 ζώα αναπαραγωγής, τα οποία βρίσκονται σε κάποιους στάβλους μέχρι να τα πάρουν οι ιδιοκτήτες τους. Έγινε μεγάλη προσπάθεια. Πραγματικά είναι συγκινητική η παρουσία όλων των εθελοντών, γιατί χωρίς αυτούς ένα τέτοιο έργο δεν θα μπορούσε να έχει κάποιο καλό αποτέλεσμα».

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της διαδικασίας, ο κ. Παγώνης επισημαίνει ότι η επιχείρηση βρίσκεται πλέον προς το τέλος της: «Έχουμε επανεντάξει αρκετά ζώα, αρκετά έχουν έρθει και τα έχουν παραλάβει οι ιδιοκτήτες τους, ενώ μερικά αδέσποτα υιοθετήθηκαν. Μας έχουν μείνει ακόμα μερικά ζώα, τα οποία θα πρέπει να επανεντάξουμε με προσοχή στις πληγείσες περιοχές, γιατί θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και τους ανθρώπους που τα φρόντιζαν πριν για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο περιβάλλον τους».

«Δεν αφήνεις ποτέ το ζώο, δεν είναι αντικείμενο»

Όσον αφορά τις περιπτώσεις ζώων που βρέθηκαν μόνα τους στις εκκενωμένες περιοχές, ο αντιδήμαρχος τονίζει ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην πυρκαγιά και πως δεν είναι ορθό να βγαίνουν συμπεράσματα:

«Το "εγκαταλείφθηκαν" δεν μπορώ να το πω, γιατί μπορεί να κατηγορήσουμε κάποιον χωρίς λόγο. Σε μια τέτοια καταστροφή, μια πραγματική θεομηνία που γινόταν χαμός, δεν ξέρω κατά πόσο θα είχαμε όλοι την ψυχραιμία να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Θεωρώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι είχαν πάει για τη φωτιά και μετά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν ούτε το σπίτι τους. Δεν είχαν σκεφτεί δηλαδή πως μπορεί να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σπίτι τους.

Σίγουρα όμως δεν αφήνεις ποτέ το ζώο, γιατί το ζώο δεν είναι αντικείμενο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πρέπει να έχουμε την πρόβλεψη να το παίρνουμε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή».

Για τα περιστατικά που χρειάστηκαν κτηνιατρική φροντίδα, ο κ. Παγώνης εξηγεί ότι υπήρξε καθημερινή μέριμνα στο κτηνιατρείο του Δήμου με τη συνδρομή και της κτηνιάτρου της Dogs' Voice: «Υπήρχαν τραυματισμένα ζώα που πήγαν στο κτηνιατρείο του Δήμου, ενώ ήρθε και η κτηνίατρος της Dogs' Voice. Κάθε μέρα υπάρχει περίθαλψη για τα ζώα. Δεν είχαμε πολύ βαριά περιστατικά, είχαμε κάποια που είχαν καμένα πατουσάκια, τέτοια πράγματα, αλλά παίρνουν την απαραίτητη αγωγή και νομίζω σε λίγο καιρό θα μπορέσουν να επιστρέψουν και πάλι σε μια φυσιολογική ζωή».

Οι μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν τη Βοιωτία και τη δυτική Αττική άφησαν πίσω τους καμένα δάση, κατεστραμμένες περιουσίες και τεράστιες οικολογικές πληγές. Άφησαν όμως και θύματα που δεν μπορούν να ζητήσουν βοήθεια.

Κάποια ζώα δεν τα κατάφεραν. Κάποια σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Και σήμερα, πίσω από τα κάγκελα ενός προσωρινού χώρου φιλοξενίας, περιμένουν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους. Περιμένουν ότι σύντομα κάποιος θα ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του και θα τους χαρίσει ξανά μια οικογένεια.

Πηγή: iefimerida.gr