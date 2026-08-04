Φωτογραφίες από τα συντρίμμια του δεύτερου ελικοπτέρου μετά τη συντριβή στην Ψάθα

Αποκλειστικές φωτογραφίες από τα συντρίμμια του δεύτερου ελικοπτέρου που συνετρίβη στη χαράδρα εξασφάλισε το ΕΡΤnews, καταγράφοντας το σημείο της τραγωδίας, το οποίο παραμένει αυστηρά αποκλεισμένο προκειμένου να διαφυλαχθούν όλα τα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Η πρόσβαση στην περιοχή απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, με εξαίρεση τους πραγματογνώμονες και τα κλιμάκια των ερευνητικών αρχών που επιχειρούν στο σημείο, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου κατέπεσαν τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell.

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα. Στο πλαίσιο της αυτοψίας χρησιμοποιήθηκε και drone, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εναέριες λήψεις και να αποτυπωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ο χώρος της συντριβής. Το φωτογραφικό και οπτικό υλικό, μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα, θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα και ενώ η προστασία του χώρου αποτελεί βασική προτεραιότητα των αρχών, το απόγευμα της Δευτέρας σημειώθηκε περιστατικό παραβίασης του αποκλεισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 49χρονος άνδρας επιχείρησε με το όχημά του να περάσει από το σημείο, παρά το αστυνομικό μπλόκο που είχε απαγορεύσει την κυκλοφορία. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο άνδρας υποστήριξε ότι ήθελε να μεταβεί στην κατοικία του, ωστόσο φέρεται να αγνόησε τις υποδείξεις των αστυνομικών, παραβιάζοντας τον φυλασσόμενο χώρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το όχημά του προσέκρουσε σε τμήμα των συντριμμιών των ελικοπτέρων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Ο 49χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Πηγή: newsit.gr