Tσιτσιπάς για τη σχέση με τον πατέρα του: «Ήμουν υπερβολικά συμβιβαστικός»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραδέχτηκε ότι θα έπρεπε να πάρει νωρίτερα την απόφαση «χωρισμού» με τον πατέρα του.

«Είναι ένα κεφάλαιο που θα έπρεπε να είχε ανοίξει εδώ και πολύ καιρό», είπε στο Ubitennis για τη συνεργασία του με νέο προπονητή. «Πιστεύω ότι ήμουν υπερβολικά υπομονετικός με τον χρόνο μου και υπερβολικά συμβιβαστικός στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμουν ορισμένα πράγματα, κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει τόσο πολύ αυτή η αλλαγή. Αλλά έτσι είναι η ζωή: κάποια πράγματα έρχονται τη στιγμή που πρέπει. Από αυτή την άποψη, η φιλοσοφία μου είναι πολύ κοντά στον βουδισμό. Τώρα βρισκόμαστε εδώ και κάνουμε τα πράγματα με τον τρόπο που μου αρέσει. Θέλω να είναι έτσι. Θέλω να συνεργάζομαι με έναν προπονητή με τον οποίο νιώθω χαρούμενος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι. Ο Πάτρικ έχει επίσης εποπτικό ρόλο. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μου από την πρώτη ημέρα, άνθρωποι που πιστεύουν στην ακαδημία, που θέλουν το καλύτερο για μένα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό: να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να “ματώσουν” για σένα».

«Θαυμαστής του Σέλτον και του πατέρα του»

Μιλώντας για ανάλογες περιπτώσεις στο tour, εγκωμίασε τον πατέρα του Μπεν Σέλτον. «Για να πω την αλήθεια, σήμερα δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που προπονούνται από τον πατέρα τους. Αν τους μετρούσα, πιθανότατα θα ήταν τρεις ή το πολύ τέσσερις, όχι περισσότεροι. Είναι μια δύσκολη και απαιτητική σχέση. Για κάποιους λειτουργεί, και αυτό είναι υπέροχο· για τον Ζβέρεφ και τον Σέλτον, για παράδειγμα, λειτουργεί. Καμιά φορά βλέπω τον πατέρα του Σέλτον και, ειλικρινά, για μένα αποτελεί υπόδειγμα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας πατέρας δίπλα στον γιο του που αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του τένις. Είναι το ιδανικό παράδειγμα. Τον παρατηρώ και, μερικές φορές, εύχομαι τα πράγματα να ήταν έτσι και στη δική μου περίπτωση, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Παρ’ όλα αυτά, είμαι μεγάλος θαυμαστής του Σέλτον, μεγάλος θαυμαστής και του πατέρα του, καθώς και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η μεταξύ τους σχέση. Τους θεωρώ ένα εξαιρετικό παράδειγμα».

«Δεν ήξερα ότι έπρεπε να κάνω sign-in»

Εξήγησε και γιατί μπήκε την τελευταία στιγμή στο ταμπλό του Μόντρεαλ ως αναπληρωματικός. «Στο μυαλό μου υπήρχε περίπου 75% πιθανότητα να μην αγωνιστώ. Υπήρχε όμως και μια μικρή ελπίδα, γύρω στο 25%, ότι ίσως θα ήμουν τυχερός και θα έπαιρνα θέση ως αναπληρωματικός στα προκριματικά. Τελικά έτσι ακριβώς έγινε και ήταν πολύ όμορφο να το δω να συμβαίνει. Δεν ήμουν ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη διαδικασία, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω προκριματικά σε Masters 1000, ή ίσως να μην είχα παίξει ποτέ. Επομένως δεν ήξερα πραγματικά πώς λειτουργεί όλο αυτό· για παράδειγμα, αν, όταν βρίσκεσαι στα προκριματικά, πρέπει όντως να κάνεις sign-in, κάτι που αγνοούσα. Τώρα όμως είμαστε εδώ, είμαι χαρούμενος που μπορώ να αγωνιστώ στον δεύτερο γύρο και θα έλεγα ότι έχω διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση».

Ο Στέφανος θα αναμετρηθεί αύριο (5/8) με τον Ζοάο Φονσέκα για μια θέση στον τρίτο γύρο του Μόντρεαλ.