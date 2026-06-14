Η μόνη αλήθεια των Αγγελόπουλων και η αμνησία για τα «καλά παιδιά» σε σπίτια διαιτητών

Όποτε μιλούν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αλήθεια δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα, οπότε όταν την σέβονται αξίζει μια ξεχωριστή αναφορά.

Τελείωσε η σεζόν με τον Ολυμπιακό να παίρνει τίτλο. Όπως κι αν τον πήρε, όπως κι αν κρίθηκε κι αυτός. Αυτόματα οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ του Πειραιά, είχαν έτοιμες τις δηλώσεις τους. Άλλωστε παραδέχτηκαν πως μιλούν μόνο μετά από τίτλους. Μετά από νίκες. Εκ του ασφαλούς και λέγοντας φυσικά αυτά που εκείνοι θέλουν.

Το ίδιο έκαναν και τώρα. Πραγματικός… ποταμός. Προφανώς προετοίμαζαν καιρό την ομιλία τους. Άλλωστε είχαν και τη γνώση πως θα κατακτήσουν τους τίτλους. Γι’ αυτό μόχθησαν, γι’ αυτό έριξαν την ομάδα τους στην Α2. Δεν το λέμε εμείς, οι ίδιοι το παραδέχτηκαν. Στη μοναδική μεγάλη αλήθεια που είπαν μετά τα όσα έγιναν στο ΣΕΦ.

«Στο μέχρι τέλους, μεταδίδατε και είπατε ότι “μας λένε ο Ολυμπιακός δεν θα βγει”. Η απόφαση αυτή άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού. Είμαστε εδώ που είμαστε. Κάποιος πήρε μία πολύ δύσκολη απόφαση, είδατε που οδηγήθηκαν τα πράγματα με το μέχρι τέλους που τραγουδάει ο κόσμος, θυσιάζοντας τον ίδιο σου τον εαυτό. Όχι με τραμπουκισμούς. Δεν το πίστευε κανείς, άλλαξαν τα πράγματα και είμαστε εδώ ευτυχισμένοι».

Κανένα ψέμα. Άλλαξαν τα πράγματα. Εξελέγη ο Λιόλιος. Το μπασκετικό σύστημα θέλει πρώτο τον Ολυμπιακό. Το απέδειξε σε όλη τη διάρκεια της σειράς των τελικών. Της φετινής, της περσινής, της προπέρσινης. Μέχρι τέλους της αξιοπιστίας του μπάσκετ. Η οποία δεν υφίσταται παρά μόνο στα ανέκδοτα.

Είπαν λοιπόν αλήθεια οι Αγγελόπουλοι και αυτό πρέπει να επισημαίνεται. Δεν το συνηθίζουν βλέπετε. Ακόμη και στην ίδια τη συνέντευξη που έδωσαν, μέσα στην ορμή της προβολής ενός ήθους που θέλουν να δείξουν πως πρεσβεύουν, τους διέφυγε κάτι σημαντικό…

Το σημείο που μιλούσαν για κάποιους που «στέλνουν 40… καλά παιδιά» στα σπίτια διαιτητών. Συγκεκριμένα είπαν:

«Πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια; Αν κάποιος δεν θέλει διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν ό,τι κάνουν και έτσι βγαίνει ο διαιτητής έξω;».

Ερώτημα πρώτο: Ποιος διαιτητής που ήθελε ο Ολυμπιακός βγήκε εκτός τελικών; Ίσα-ίσα, όσοι σφύριξαν ήταν σα να έχουν γίνει… παραγγελία.

Ερώτημα δεύτερο: Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, είχαν κάποια προσωρινή αμνησία την ώρα της συνέντευξής τους; Κι αν ναι, τότε κανείς απ’ τους παρευρισκόμενους δεν θυμάται τι έγινε επτά χρόνια πίσω;

Μάιος του 2019. Κάτω από το σπίτι του διαιτητή Αναστόπουλου βρέθηκαν περίπου 100 άτομα με μηχανάκια. Γύρω στα 50-60 μηχανάκια για την ακρίβεια. Αυτοί απειλούσαν και έβριζαν την οικογένεια του διαιτητή.

Μήπως θυμάται κανείς ποιος είχε πρόβλημα με τον συγκεκριμένο διαιτητή; Μήπως ξέρουν αν είναι τα ίδια πρόσωπα που περιέγραψαν στις δηλώσεις τους; Γιατί τα ρεπορτάζ της εποχής, ανέφεραν πως ήταν Ολυμπιακοί εκείνοι που έκαναν την… επίσκεψη.

Δεν είναι ούτε αμέλεια ούτε αγανάκτηση. Ούτε καν έπαρση. Είναι τακτική. Προπαγάνδα. Από τα Super Cup, μέχρι τις κατακτήσεις σημαντικότερων τίτλων, πάντα μα πάντα συμβαίνει το ίδιο. Με μια δική τους αλήθεια, χωρίς ποτέ να σχολιάζουν τα γεγονότα στην πλήρη τους μορφή, παρά μόνο κομμάτια που θεωρούν πως τους βολεύουν.

Ακόμη και για το γήπεδο, πάλι αναφέρθηκαν στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚΑ, ξεχνώντας να μιλήσουν για 25 ζεστά κρατικά εκατομμύρια που πήραν. Ξεχνώντας να αναλύσουν το πόσα θα βάλουν οι ίδιοι για το κλειστό. Και πόσα έβαλε ο απέναντι, ο «ευνοημένος».

Το μόνο μέχρι τέλους που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, είναι το μέχρι τέλους να πουν αλήθειες, ή έστω να εκφράσουν απλά τις θέσεις τους. Κι όσο παλεύουν απλά να πείσουν πως εκείνοι δεν είναι τοξικοί, δεν προκαλούν ποτέ προβλήματα, είναι εντελώς λάθος ο τρόπος τους. Ίσως να πείθουν μόνο εκείνους που ήταν μπροστά τους και δεν επισήμαναν τα απλά γεγονότα που αναφέραμε. Μέχρι εκεί όμως. Παραπέρα, ο κόσμος ξέρει. Βλέπει. Καταλαβαίνει. Τα πάντα…