Ο Ναν έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο ημίχρονο!

Ο Κέντρικ Ναν έσφιξε τα δόντια στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά!

Ο άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο του πέμπτου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό, απέκτησε σοβαρό πρόβλημα στη διάρκεια αυτού.

Και αυτό επειδή από ένα χτύπημα που δέχθηκε από την αντίπαλη άμυνα του προκάλεσε κάταγμα στα πλευρά και για αυτόν τον λόγο είχε μείνει περισσότερη ώρα στα αποδυτήρια, χάνοντας το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Τελικά επέστρεψε στο παρκέ, αλλά όχι για πολύ, αφού αποβλήθηκε με απανωτά φάουλ και δύο τεχνικές ποινές.

Να σημειωθεί πως ο Ναν έφυγε πριν την υπόλοιπη αποστολή από το ΣΕΦ και πήγε στο ΥΓΕΙΑ για εξετάσεις, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού που αποκόμισε στο Game 5.