Η Ελβετία θέλησε να «σβήσει» το ματς στο δεύτερο μέρος και το Κατάρ την τιμώρησε με γκολ στο 94’ (1-1) φέρνοντας στην απόλυτη ισορροπία στο Group B.

Με ένα πέναλτι που μπορεί να ήταν και οφσάιντ, η Ελβετία προηγήθηκε, έχασε ευκαιρίες, όμως στην επανάληψη «κάθισε» πάνω στο αποτέλεσμα και το «πλήρωσε» με τον χειρότερο τρόπο. Με αυτογκόλ στο 94’ το Κατάρ «έκλεψε» τον πρώτο βαθμό της ιστορίας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο και έφερε τον 2ο όμιλο στην 4πλή ισοβαθμία, αφού και το Καναδάς - Βοσνία ήταν ισόπαλο με 1-1.

Παρά την… ντάλα ήλιο, οι ομάδες μπήκαν στο ματς με το πόδι στο γκάζι και ήταν το Κατάρ που έχασε τεράστια ευκαιρία μόλις στο 2’. Έπειτα από γκάφα του Ακάντζι, ο Έντμιλσον Ζούνιορ βρέθηκε τετ-α-τετ αλλά το πλασέ του σταμάτησε με τα πόδια ο Κόμπελ. Αυτό «ξύπνησε» τους Ελβετούς, οι οποίοι αντέδρασαν και είχε δύο ευκαιρίες με τον Εντόι, όμως πρώτα ο Αμπουνάντα απέκρουσε το διαγώνιο δεξί του (6’) και στη συνέχεια το αριστερό του μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ (10’). Και στο 13’, έγινε η φάση του αγώνα.

Έπειτα από γέμισμα του Ζακάρια και κεφαλιά του Εμπολό, ο Φρόιλερ, που φάνηκε να είναι ξεκάθαρα οφσάιντ, ανατράπηκε από τον Αμπουνάντα και έπειτα από εξέταση στο VAR το πέναλτι επιβεβαιώθηκε, κάνοντας ακόμα και τα μεγαλύτερα Μέσα στον πλανήτη να αφήσουν αμφιβολία για την εγκυρότητα της απόφασης. Αυτό ήταν το πρώτο πέναλτι που κερδίζει η Ελβετία σε κάθε μεγάλο τουρνουά και ο Εμπολό το μετέτρεψε σε γκολ στο 17’ για το 0-1. Τέσσερα λεπτά μετά ο Ζακάρια λίγο έλειψε να «καθαρίσει» το ματς αλλά στην κλειστή του γωνία ο Αμπουνάντα, έσωσε.

Στο επόμενο διάστημα η ομάδα του Χακάν Γιακίν κράτησε τον έλεγχο και την κατοχή χωρίς όμως να δημιουργήσει κίνδυνο και αντίθετα, στο 43’ λίγο έλειψε να ισοφαριστεί. Η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή για τον δραστήριο, Έντμιλσον, που χωρίς να χάσει χρόνο έπιασε το συρτό σουτ με το δεξί αλλά ο Κόμπελ και πάλι με τα πόδια, βγήκε νικητής. Στο 45+6’ μαζεύτηκε το φιλμ των ευκαιριών, όταν ο Εμπολό γύρισε από αριστερά για τον Έμπισερ, που έκανε το πλασέ αλλά ο Αλ-Ουί έκοψε πάνω στη γραμμή.

Στο δεύτερο μέρος; Καμία σχέση. Η Ελβετία ήταν λιγότερο επιθετική, επέλεξε να ελέγξει τον ρυθμό χωρίς να βγαίνει με πολλούς παίκτες μπροστά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα λιγότερες φάσεις. Στο 75’ ο Βάργκας βρέθηκε σε εξαιρετική θέση μέσα στην περιοχή αλλά το πλασέ που προσπάθησε να κάνει στην απέναντι γωνία, εξουδετέρωσε ο Αμπουνάντα. Στο επόμενο λεπτό ο Μανζαμπί πέρασε κάθετη στον Εμπολό, όμως το τσίμπημα του τελευταίου πέρασε μόλις έξω και το 0-1 φάνηκε ότι θα παραμείνει.

Όμως ο νόμος του ποδοσφαίρου ίσχυσε στο Σαν Φρανσίσκο. Στο 94’ το Κατάρ έκανε μια τελευταία επίθεση και έπειτα από σέντρα από αριστερά, ο Μουχέιμ, που είχε μπει στο ματς στο 89' ως αλλαγή στη θέση του Ροδρίγες, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το τελικό 1-1.

Κατάρ (Χούλεν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Αλ Ουί (60’ Φατχί), Μιγκέλ, Κουκί, Αλ-Αμίν, Μαντίμπο (79’ Αλ Μανάι), Λαγιέ, Αμπντουλσαλάμ (60’ Μπουντιάφ), Αφίφ, Έντμιλσον Ζούνιορ (88’ Αλ Χαΐντος), Αμπντουρισάγκ (60’ Αλααελντίν).

Ελβετία (Χακάν Γιακίν): Κόμπελ, Ροδρίγες (89’ Μουχέιμ), Ακάντζι, Ελβέντι, Ζακάρια, Τσάκα, Φρόιλερ (89’ Γιασάρι), Έμπισερ (65’ Ρίντερ), Εντόι (66’ Μανζαμπί), Βάργκας (79’ Αμπντουνί), Εμπολό.