Τζώρτζογλου: «Εκεί θα διατεθούν τα χρήματα από τα τηλεοπτικά κυπέλλου - Σταδιακά η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι»

O αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Ν. Τζώρτζογλου, μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ για τη συμφωνία ΕΠΟ - ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλλου και για το ενδεχόμενο επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι.

Μεταξύ άλλων είπε:

Για τους λόγους που καταψήφισε τη συμφωνία με τον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού: «Ο μόνος από την Εκτελεστική Επιτροπή που καταψήφισε ήταν ο κ. Αγραφιώτης. Ανέφερε ότι υπάρχει κάποιος πόλεμος από το κανάλι του κ. Αλαφούζου».

Για το που οφείλεται η αύξηση των προσφορών για το κύπελλο: «Το ποσό που θα εισπράξει η ΕΠΟ έχει τριπλασιαστεί. Είναι ποσό - ρεκόρ. Οφείλεται στο νέο φορμάτ του κυπέλλου με τη λιγκ φέις. Το προϊόν του κυπέλλου έγινε πιο ελκυστικό. Δεν έχουμε αποφασίσει που θα γίνει ο επόμενος τελικός».

Για το που θα διοχετευθούν τα χρήματα από τα τηλεοπτικά και τις χορηγίες: «Πρώτος στόχος είναι η ολοκλήρωση του αθλητικού κέντρου της Παιανίας για να είναι έτοιμο το συντομότερο δυνατό να φιλοξενήσει την Εθνική ομάδα. Επίσης θα ενισχυθούν οι ΕΠΣ.

Για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών: «Αυτό που έδειξε ο τελικός κυπέλλου είναι ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες διαιτητές. Βήμα - βήμα μπορεί να υπάρξει επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών».