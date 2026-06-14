Συνελήφθη ο Τζέιμς Χάρντεν για παράνομη οπλοκατοχή!

Προβλήματα με το νόμο αντιμετωπίζει ο σταρ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, αφού συνελήφθη στο Χιούστον για παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά media, ο Χάρντεν τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία του Χιούστον στις 3:41 τα ξημερώματα του Σαββάτου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής.

Όπως αναφέρει η αστυνομία του Χιούστον, ο σταρ των Καβαλίερς εντοπίστηκε με όπλο στο όχημά του, το οποίο κατείχε παράνομα και δεν βρίσκονταν εν γνώση του σε θήκη, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην σύλληψή του.

Ο Χάρντεν κατέβαλλε την σχετική εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ στις 22 Ιουνίου θα βρεθεί ενώπιον δικαστή του Χιούστον, για να του απαγγελθούν κατηγορίες για το συμβάν.