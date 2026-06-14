To Mαρόκο σόκαρε την Βραζιλία, απάντησε με γκολάρα ο Βίνι (vids)

Οι Μαροκινοί έπιασαν στον ύπνο την Βραζιλία και αφού απείλησαν αρκετά την εστία του Άλισον άνοιξαν το σκορ, όμως η Σελεσάο είχε την απάντηση με τον Βινίσιους Τζούνιορ.

Αρχικά, στο 21ο λεπτό ο Μπραχίμ Ντίαθ με τρομερή κάθετη έβγαλε τον Σαϊμπάρι στην πλάτη της άμυνας των Βραζιλιάνων, με τον άσο της Αϊντόχεφ να περνάει την μπάλα πάνω από τον Άλισον «γράφοντας» το 0-1 για το Μαρόκο.

Η Σελεσάο, όμως βρήκε την απάντηση με τον Βινίσιους Τζούνιορ στο 32' να συγκλίνει ταχύτατα από τα αριστερά και με τρομερό πλασέ νίκησε τον Μπούνου, ισοφαρίζοντας σε 1-1, φέρνοντας την ισορροπία στο ματς.