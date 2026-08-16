Καψάλης: «Ανυπομονώ να παίξω ξανά με αυτά τα παιδιά»

Ο Σταύρος Καψάλης σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Eurobasket Παίδων μίλησε για την πορεία της Εθνικής στο τουρνουά, δηλώνοντας ανυπόμονος να παίξει ξανά με τους συμπαίκτες του.

Ο Σταύρος Καψάλης είναι ένας ακόμη παίκτης που βρέθηκε στο μικροσκόπιο των εθνικών ομάδων μέσα από το πρόγραμμά της που αφορά παίκτες ελληνικής καταγωγής που αγωνίζονται εκτός συνόρων. Από ένα καμπ στη Νέα Υόρκη και τις συζητήσεις με τους ανθρώπους της ΕΟΚ έφτασε στην τελική δωδεκάδα και στο Ευρωμπάσκετ U16 και είναι κάτι παραπάνω από φανερό το πόσο ευχαριστήθηκε αυτήν την εμπειρία και πόσο πραγματικά θέλει να ξαναβρεθεί στο παρκέ με τη γαλανόλευκη.

«Η πρώτη φορά που συνάντησα κάποιον από την Εθνική Ομάδα και την ΕΟΚ ήταν όταν πήγα σε ένα καμπ της SLAA στη Νέα Υόρκη, το οποίο ήθελε να δώσει την ευκαιρία σε Έλληνες που ζουν στην Αμερική να αγωνιστούν για την πατρίδα τους”, τονίζει και συνεχίζει την αφήγησή του: «Πρώτα συναντήθηκα με τον κόουτς Παπαδόπουλο στο καμπ και μετά μιλήσαμε με ανθρώπους της ομοσπονδίας. Πιστεύω ότι είδαν και κάποια βίντεο από παιχνίδια μου με την ομάδα του Γυμνασίου στην οποία αγωνίζομαι και τελικά πήρα μια πρόκληση για ένα καμπ τον Απρίλιο, όπου μου ζήτησαν να επιστρέψω το καλοκαίρι».

Για τον ίδιο το να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας ήταν κάτι ιδιαίτερο, καθώς η Ελλάδα ήταν πάντα εκεί γι’ αυτόν, σημαντικό κομμάτι της ζωής του, ακόμη κι αν βρισκόταν στην άλλη όχθη του Ατλαντικού: «Είναι πολύ σημαντικό για μένα το να φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Μεγάλωσα παίζοντας μπάσκετ και το να έχω μια ευκαιρία την εκπροσωπήσω τη χώρα μου είναι κάτι που πάντα ονειρευόμουν. Νιώθω τιμή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Η Ελλάδα ήταν πάντα παρούσα στη ζωή μου μεγαλώνοντας. Και οι δύο γονείς μου αίνει από την Ελλάδα. Ο πατέρας μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και ταξιδεύω στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Επίσης οι γονείς μου με έγραψαν σε ελληνικό σχολείο στη Νέα Υόρκη, ώστε να μάθω και την γλώσσα σωστά. Στην αρχή ήταν δύσκολο, δεν θα ψέμματα, αλλά χαίρομαι που δεν τα παράτησα, ότι συνέχισα και τώρα μιλάω άπαιστα».

Κρατά πολλά από τη φετινή εμπειρία, η οποία πιστεύει ότι μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τη συνέχεια: «Νιώθω ότι αυτή η εμπειρία με δίδαξε πολλά πράγματα και για το μπάσκετ και για τη ζωή. Μου έδειξε πως είναι η ζωή όταν παίζεις μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Επίσης με δίδαξε πώς να μένω συνεπής στο παιχνίδι μου και να να μένω συγκεντρωμένος υπό πίεση».

Το σίγουρο είναι ότι θέλει να περάσει και το επόμενο καλοκαίρι στα γαλανόλευκα αν του δοθεί η ευκαιρία: «Ναι! Σίγουρα! Οι σχέσεις που έκανα και η διαδικασία την οποία περάσαμε ως ομάδα φέτος είναι αξέχαστη. Δεν υπάρχει κάτι που θα ήθελα περισσότερο από το να έχω μία ακόμη ευκαιρία να έρθω στην Ελλάδα και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου ξανά».

Κρατά όμως κι ένα διαφορετικό “φυλακτό” από την εμπειρία του με την Εθνική Παίδων: «Αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο είναι οι φιλίες που έκανα. Το να είμαι με όλα τα παιδιά για σχεδόν 50 μέρες, να παλεύουμε απέναντι σε αντιξοότητες και να περνάμε όλα αυτά συναισθηματικά πάνω και κάτω μας έκανε σαν αδέλφια. Νιώθω συνδεδεμένος με τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να παίξω ξανά μαζί τους!»