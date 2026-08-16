Τον λύγισε μόνο ο… GOAT: Δεύτερος στην Ευρώπη ο ανεπανάληπτος Καραλής!

O Εμμανουήλ Καραλής ζόρισε όσο γινόταν τον… αλύγιστο Άρμαντ Ντουπλάντις και με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ακόμα ένα χρυσό για τον Σουηδό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό αγώνα, πέρασε τα 6,00 μ. και ανέβηκε για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση στο δεύτερο σκαλί του βάθρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου, μετά το ασημένιο μετάλλιο που είχε κατακτήσει στη Ρώμη το 2024.

Παράλληλα, ο Καραλής έφτασε πλέον τα εννέα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις Ανδρών, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή παρουσία του στις κορυφαίες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια.

Ο 26χρονος ξεκίνησε τον αγώνα του περνώντας τα 5,55 μ., ενώ στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τα 5,70 μ. και να συνεχίσει στα 5,85 μέτρα. Εκεί πέρασε τον πήχη με χαρακτηριστική άνεση και παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις, τη στιγμή που μόλις τρεις αθλητές είχαν καταφέρει να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο ύψος.

Το άλμα που ουσιαστικά του άνοιξε τον δρόμο προς το βάθρο ήρθε στα 5,95 μέτρα. Ο Καραλής πέρασε το ύψος με την πρώτη προσπάθεια, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για ακόμη ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Μπαπτίστ Τιερί δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 5,95 μ. σε καμία από τις τρεις προσπάθειές του και έμεινε στα 5,85 μ., με αποτέλεσμα ο Καραλής να εξασφαλίσει τουλάχιστον το ασημένιο μετάλλιο και να συνεχίσει μαζί με τον Ντουπλάντις τη μάχη για την κορυφή.

Στα 6,00 μ. τόσο ο Καραλής όσο και ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν είχαν από μία αποτυχημένη προσπάθεια. Ο Ντουπλάντις πέρασε το ύψος με τη δεύτερη και ο Έλληνας πρωταθλητής απάντησε αμέσως, ξεπερνώντας και εκείνος με τη δεύτερη τα 6,00 μέτρα και ισοφαρίζοντας παράλληλα την καλύτερη φετινή επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο.

Η μεγάλη μονομαχία συνεχίστηκε στα 6,10 μέτρα. Ο Ντουπλάντις ξεπέρασε τον πήχη, ενώ ο Καραλής έφτασε πολύ κοντά σε μία τεράστια επίδοση, ρίχνοντάς τον στις λεπτομέρειες στην πρώτη του προσπάθεια.

Με τον Σουηδό να έχει πλέον το προβάδισμα, ο Καραλής πήρε το ρίσκο. Άφησε τις δύο προσπάθειες που του απέμεναν στα 6,10 μ. και ανέβασε τον πήχη, κυνηγώντας τη μεγάλη ανατροπή και ένα νέο ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο.

Ο Ντουπλάντις συνέχισε περνώντας και τα 6,15 μ., ενώ ο Καραλής δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ύψος και μετέφερε την τελευταία του προσπάθεια στα 6,20 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε εκεί την τελευταία του μάχη για να παραμείνει στη διεκδίκηση του χρυσού, όμως έριξε τον πήχη και ολοκλήρωσε τον αγώνα του.

Έτσι, ο Καραλής ολοκλήρωσε έναν σπουδαίο τελικό με καλύτερο άλμα στα 6,00 μ. και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ανεβαίνοντας ξανά στο βάθρο της Ευρώπης δύο χρόνια μετά τη Ρώμη.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουπλάντις, με τον Μπαπτίστ Τιερί να συμπληρώνει το βάθρο.

Ο Καραλής είχε ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ έχοντας φετινό ρεκόρ 6,00 μ. στον ανοιχτό στίβο, ενώ μέσα στο 2026 έχει φτάσει στο εντυπωσιακό 6,17 μ. στον κλειστό, επίδοση που τον έχει ανεβάσει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πίσω από τον Ντουπλάντις.

Όλα τα μετάλλια του Καραλή στην κατηγορία των ανδρών