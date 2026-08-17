Kαραλής: «Δεν με φοβίζει κανένα ύψος πλέον, πεινάω για περισσότερα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, τόνισε ότι πλέον δεν υπάρχει ύψος που να τον φοβίζει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μία ομάδα γύρω του με ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά και όταν δεν πιστεύεις, σου δίνουν τη θετική ενέργεια που σε κάνουν να ξεπερνάς τον εαυτό σου.

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Έκανα όλο τον γύρο, όσο έκανε ο Μίλτος εγώ έκανα το διπλό. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο».

Για το εάν υπάρχει ύψος που τον φοβίζει ποια: «Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει ποια, δεν θέλω να βάζω όρια. Κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις θετικά. Οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου μπορείς να τα καταφέρεις».

Με άριστο το 10 πόσο χάρηκε τον αποψινό αγώνα: «Δέκα, αλλά όχι με τόνο, γιατί πεινάω, πεινάω πολύ για τα επόμενα».