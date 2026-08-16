Η εντυπωσιακή συλλογή μεταλλίων του Καραλή με τη νέα διάκριση στο Μπέρμιγχαμ

Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο στην εντυπωσιακή συλλογή του, κατακτώντας το ασημένιο στο επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6,00 μ. στον μεγάλο τελικό και ανέβηκε για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση στο δεύτερο σκαλί του βάθρου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, μετά το ασημένιο που είχε κατακτήσει στη Ρώμη το 2024.

Με τη νέα του επιτυχία, ο Καραλής έφτασε πλέον τα εννέα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις σε επίπεδο Ανδρών.

Η εντυπωσιακή συγκομιδή του στις συγκεκριμένες διοργανώσεις άρχισε το 2023, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού της Κωνσταντινούπολης.

Το 2024 ακολούθησαν τρία ακόμη βάθρα. Αρχικά κατέκτησε το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού της Γλασκώβης, στη συνέχεια πήρε το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης και λίγους μήνες αργότερα πανηγύρισε τη μεγαλύτερη μέχρι τότε διάκριση της καριέρας του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Το 2025 συνέχισε με τρία ακόμη μετάλλια. Στο Άπελντοορν αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, ενώ ακολούθησαν δύο ασημένια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Μέσα στο 2026 πρόσθεσε αρχικά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τόρουν και πλέον το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, φτάνοντας τα εννέα μετάλλια στις κορυφαίες διοργανώσεις ανδρών.

Τα 9 μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή στις μεγάλες διοργανώσεις

2026 – 2ος 6,00 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μπέρμιγχαμ

– 2ος 6,00 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μπέρμιγχαμ 2026 – 2ος 6,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

– 2ος 6,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν 2025 – 2ος 6.00 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

– 2ος 6.00 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο 2025 – 2ος 6,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

– 2ος 6,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ 2025 – 1ος 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

– 1ος 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν 2024 – 3ος 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

– 3ος 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι 2024 – 2ος 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

– 2ος 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη 2024 – 3ος 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκόβη

– 3ος 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκόβη 2023 – 2ος 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

Εκτός της συγκεκριμένης καταμέτρησης, ο Καραλής έχει κατακτήσει επίσης το ασημένιο μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Κρακοβίας το 2023, καθώς και δύο ασημένια μετάλλια στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Κ23, στο Γκέβλε το 2019 και στο Ταλίν το 2021.