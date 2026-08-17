Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, παραλαμβάνοντας το ασημένιο μετάλλιο μετά τη σπουδαία εμφάνισή του στον τελικό του επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6,00 μ. και κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση το ασημένιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, μετά τη δεύτερη θέση στη Ρώμη το 2024.

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μόντο Ντουπλάντις, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Μπαπτίστ Τιερί.

Ο Καραλής παρέλαβε το μετάλλιό του και πανηγύρισε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία, έχοντας πλέον εννέα μετάλλια στις κορυφαίες διοργανώσεις σε επίπεδο ανδρών.

Δείτε την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: