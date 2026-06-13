Αποκαλυπτικό video: Η στιγμή που επιτίθεται ο Τζόουνς στον Ναν!

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν και στο ΣΕΦ ακολούθησε το... έλα να δεις!

Όπως φαίνεται στο αποκαλυπτικό βίντεο, οι Ναν και Τζόουνς αντάλλαξαν... γαλλικά, την ώρα που οι άνθρωποι της ασφάλειας και οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τους χωρίσουν.

Τα πνεύματα φάνηκε πως ηρέμησαν για λίγο και τότε ο σέντερ του Ολυμπιακού κινήθηκε απειλητικά προς τον σταρ του «τριφυλλιού» και επιχείρησε να τον γρονθοκοπήσει με πολλή δύναμη.

Τότε αστυνομικοί και ασφάλεια μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν, πριν ακολουθήσει το... δεύτερο ημίχρονο με το άγριο ξύλο των «πράσινων» παικτών με τα ΜΑΤ.

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο εδώ: