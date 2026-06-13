Απίστευτα πράγματα στο ΣΕΦ: Άγριο ξύλο των παικτών του Παναθηναϊκού με διμοιρίες των ΜΑΤ!

Πρωτοφανή σκηνικά και άγριο ξύλο στο ΣΕΦ: Η αστυνομική διεύθυνση Πειραιά προσπάθησε να προστατεύσει τον Ταϊρίκ Τζόουν και τα ΜΑΤ ήρθαν στα χέρια με τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Σοκαριστικά πράγματα στο ΣΕΦ μετά το Game 5 των τελικών.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς περίμενε τον Κέντρικ Ναν λίγο έξω από τη φυσούνα, τον πλησίασε και τον γρονθοκόπησε και τα... αίματα ανέβηκαν.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» προσπάθησαν να πιάσουν τον Αμερικανό σέντερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά η διμοιρία των ΜΑΤ μπήκε μπροστά για να τον προστατεύσει και τότε έγινε το... έλα να δεις, καθώς ακολούθησε άγριο ξύλο των παικτών του Παναθηναϊκού με τους αστυνομικούς.

Φαίνεται πως για την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά ήταν ύψιστης σημασίας η... φυγάδευση του Τζόουνς και το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται.

Μάλιστα, αναμένεται να ακολουθήσουν εικόνες και βίντεο από το... πρωτοφανές ξύλο, στο οποίο είχε μπει σχεδόν όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού.