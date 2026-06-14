Σύζυγος Ναν για Τζόουνς: «Καμία μπουνιά δεν βρήκε στόχο αλλά σίγουρα έφαγες μερικές»

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν με ανάρτησή της στο Instagram, τοποθετήθηκε για το επεισόδιο του γκαρντ του Παναθηναϊκού, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Στο μήνυμά της η σύντροφος του Ναν, ανέφερε ότι καμία από τις γροθιές του Τζόουνς δεν βρήκε στόχο, τονίζοντας ότι κανείς δεν θέλει να ξεκινήσει μια αντιπαράθεση με τον σύζυγό της.

Αναλυτικά το μήνυμα της συζύγου του Κέντρικ Ναν:

«Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα. Βοηθήστε την αρκούδα. Ποτέ δεν θα το ξεκινήσει, αλλά σίγουρα θα το τελειώσει. Μεγάλος και αργός, καμία από τις γροθιές δεν βρήκε στόχο, αλλά σίγουρα έφαγες μερικές.

Το μάθημα το πήρες: Μην ξεκινάς κάτι, δεν θα είναι καλό. Σε αγαπώ 25 είμαι τόσο περήφανοι που πάντα στέκεται πιο ψηλά από ότι είσαι. Είσαι μοναδικός, πρωταθλητής, MVP και πολλά περισσότερα! Η επίδρασή σου είναι εξαιρετική, μην το ξεχνάς αυτό.

Στα σοβαρά τώρα. Ο Κέντρικ είναι πραγματικά ένας από τους πιο ήσυχους και ευγενικούς ανθρώπους. Όποιος τον γνωρίζει ξέρει ότι δεν του αρέσουν οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις, αλλά η συνεχής αναστάτωση, τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και το να σε κακομεταχειρίζονται ξανά και ξανά μπορούν να οδηγήσουν οποιονδήποτε σε αυτό το σημείο.

To μίσος δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο παρά στο ταλέντο του, την επιτυχία του και όλα όσα έχει καταφέρει».